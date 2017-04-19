Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d'investissement (FEI), a fourni, à Commerzbank AG, une garantie d’un montant de quelque 90 millions d’EUR pour la tranche mezzanine d’un portefeuille de prêts à des grandes entreprises européennes d’un volume de 1,5 milliard d’EUR. Cette garantie permettra à Commerzbank de libérer du capital réglementaire requis par la réglementation de l’UE en vigueur, ce qui lui donnera la possibilité de consentir des prêts supplémentaires à hauteur de plusieurs centaines de millions d’EUR à des PME et des ETI, principalement en Allemagne. L’opération a pu voir le jour grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est le pilier central du Plan d'investissement pour l'Europe, dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne sont des partenaires stratégiques.

Au titre de cette garantie, la BEI prend en charge le risque associé à la tranche mezzanine dans le cadre d’une opération de titrisation synthétique conclue avec Commerzbank. Le FEI, quant à lui, mène l’opération en fournissant une garantie à Commerzbank en lien avec un portefeuille existant de prêts à des grandes entreprises. La BEI apportera une contre-garantie au FEI qui correspondra exactement aux obligations contractées par le FEI au titre de sa garantie. De plus, la BEI et Commerzbank concluront un accord distinct dans le cadre duquel Commerzbank s’engagera à se conformer aux exigences relatives au FEIS.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne, a commenté l’opération en ces termes : « L’opération met clairement à profit les synergies au sein du Groupe BEI et renforce la capacité de Commerzbank à accroître le volume de son portefeuille de prêts aux PME et aux ETI. Le soutien à ce type d’entreprises est une priorité absolue du Groupe BEI, étant donné qu’elles représentent le principal secteur de l’économie de l’UE, avec 23 millions d’entreprises employant quelque 75 millions de personnes. Les PME et les ETI sont responsables de la création de près d’un nouvel emploi sur deux et je suis très heureux que nous poursuivions notre fructueuse coopération établie de longue date avec Commerzbank en proposant de nouveaux financements aux PME et aux ETI ».

Pier Luigi Gilibert, directeur général du FEI, a ajouté : « Le FEI est heureux de collaborer avec Commerzbank et la BEI pour élargir l’accès des PME et des ETI aux financements. Grâce à l’association du savoir-faire du FEI en matière d’investissement et de montages financiers et de l’efficacité de la BEI dans la mise en œuvre des ressources du FEIS, Commerzbank se voit offrir une solution de financement compétitive qui servira à renforcer l’offre de fonds en faveur de l’économie réelle ».

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a quant à lui indiqué : « Les PME sont les moteurs de la création d'emplois et de la croissance dans toute l’Europe. L’accord signé ce jour montre que notre stratégie de soutien aux PME par le déblocage de financements supplémentaires fonctionne. Avec ce financement soutenu par le FEIS, elles seront en mesure d’innover, de développer leurs activités et de créer de nouveaux emplois. Je souhaite tout le succès possible aux petites entreprises qui bénéficieront des financements soutenus par le Plan d'investissement. »

Michael Reuther, membre du directoire de Commerzbank AG et responsable du segment d’activité « Clientèle Grandes entreprises », a fait la déclaration suivante : « Commerzbank est la première banque allemande pour ce qui est du financement des PME et des ETI et elle est fière de coopérer avec des banques de promotion économique depuis de nombreuses années. Ce produit innovant nous aidera à répondre à la demande croissante de nos clients, tout en nous permettant de gérer notre capital. La conclusion de la première opération de titrisation synthétique au titre du FEIS met en lumière l’esprit d’innovation de Commerzbank ainsi que sa détermination à poursuivre son soutien au Mittelstand allemand à des conditions compétitives ».