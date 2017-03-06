©Dušan Ondrejička/ Ceska sporitelna

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Česká spořitelna, a.s. (CSAS) ont uni leurs forces pour mener la première opération avec partage des risques garantie par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) en République tchèque et dans toute l’Europe centrale. Cette opération vise à accorder 100 millions d’EUR de financements à des petites et moyennes entreprises (PME) à l’appui de projets portant sur l’action pour le climat et sur la recherche.

La garantie de 50 millions d’EUR accordée par la BEI au cas par cas fournira une protection contre le risque de crédit à hauteur de 50 % sur un portefeuille de nouveaux prêts octroyés par CSAS. L’objectif de cette opération est de mobiliser et (ou) d’accélérer les investissements, principalement dans l’efficacité énergétique, les projets de petite dimension liés aux énergies renouvelables ou l’innovation. Elle bénéficiera d’une garantie budgétaire de l’Union européenne dans le cadre du FEIS.

« Il s’agit d’une opération phare pour la région, que nous menons avec un partenaire fiable, Česká spořitelna. Faciliter l’accès aux financements à long terme pour des projets plus risqués qui contribuent à l’action en faveur du climat ou à la RDI est l’objectif principal du FEIS et je suis ravi que nous ayons pu signer cette opération dans une région où sa valeur ajoutée sera maximale », s’est réjoui Vazil Hudák, vice-président de la BEI chargé des opérations en République tchèque.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a commenté l’opération en ces termes : « Le Plan d’investissement a pour objectif de donner aux petites et moyennes entreprises de toute l’Europe les moyens nécessaires pour poursuivre leur développement. Je suis très heureux que cette opération favorise l’action pour le climat, l’innovation, le développement et la création d’emplois dans les PME de République tchèque. Je souhaite tout le succès possible aux entreprises qui bénéficieront de cette opération. »

« La protection contre le risque de crédit représente souvent un obstacle majeur au financement de nouveaux projets, de l’innovation et d’autres activités. Cette opération de partage de risque avec la BEI pourrait avoir des effets tangibles sur un grand nombre de demandes de prêts », a expliqué Ladislav Dvořák, responsable des projets stratégiques chez Česká spořitelna.

Les deux banques ont de solides antécédents en matière de coopération mutuelle depuis 2002. À ce jour, la BEI a accordé à CSAS 11 prêts et garanties pour un montant supérieur à 1,1 milliard d’EUR afin de soutenir l’octroi, aux PME et aux ETI de République tchèque, de financements à long terme assortis de conditions avantageuses. En janvier 2017, les investissements mobilisés grâce au FEIS étaient estimés à environ 1,9 milliard d’EUR.

Le FEIS est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission européenne, ou « plan Juncker », qui vise à stimuler les investissements dans toute l’UE.