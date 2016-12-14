La Banque européenne d'investissement (BEI) accorde un prêt de 80 millions d'EUR à Giesecke & Devrient GmbH (G&D) pour lui permettre de renforcer ses activités de recherche-développement. Le prêt BEI en faveur de ce chef de file technologique mondial est couvert par une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est un pilier majeur du Plan d'investissement pour l'Europe, dans lequel la BEI et la Commission européenne sont partenaires, et dont l’objectif est de stimuler la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI responsable des opérations de prêt en Allemagne, a déclaré : « L’innovation et le développement technologique dans le domaine des moyens de paiement revêtent une importance déterminante pour que les citoyens puissent avoir confiance dans leurs billets de banque, comme dans leurs modes de paiement numériques ou mobiles. En qualité de banque de l’UE, nous faisons figurer la promotion de l’innovation et de l’excellence technologique au cœur de nos priorités. C’est pourquoi je me réjouis vivement que nous puissions approfondir davantage la coopération que nous entretenons de longue date avec Giesecke & Devrient. »

Le vice-président de la BEI a ajouté que la banque de l’UE jouait un rôle crucial dans le Plan d'investissement pour l'Europe pour soutenir la modernisation de l’économie européenne, en particulier dans les domaines de la transition numérique et de l’industrie 4.0. Le Plan d’investissement avait pour but de mobiliser des capitaux privés à l’appui de projets grâce à l’effet de catalyseur exercé par les fonds de la BEI couverts par le FEIS. Et M. Fayolle de souligner : « Ces deux objectifs, la modernisation de l’économie et la mobilisation de ressources privées, sont réunis dans le cadre de la coopération avec G&D ».

G&D investira ce prêt BEI spécifique dans des projets de développement ayant trait à ses deux domaines d’activité : billets de banque et sécurité mobile. Dans le premier domaine d’activité, une nouvelle génération de produits pour le traitement des billets de banque sera mise au point. De nouvelles machines et fonctions permettront de réaliser un système modulaire évolutif. Dans la sécurité mobile, les fonds de la BEI soutiendront des projets de développement visant à sécuriser les échanges de données numériques provenant d’objets connectés, par exemple dans les procédures de paiement, dans les communications mobiles via la carte SIM intégrée dans un véhicule ou dans l’informatique dématérialisée entre machines (l’internet et le nuage informatique).

« Nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier de ce prêt accordé par la BEI, un partenaire financier de longue date de notre entreprise. Nous avons ainsi tiré parti de la possibilité de diversifier notre collecte de ressources globale. La Banque s’est toujours montrée un partenaire fiable », a affirmé Peter Zattler, membre du directoire et directeur financier de G&D.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a déclaré : « Ce contrat de prêt permet à Giesecke & Devrient de financer ses projets de recherche-développement, qui sont primordiaux pour consolider la position de l’entreprise dans un marché concurrentiel. Et c’est précisément l’objectif du Plan d’investissement pour l’Europe, qui vise à assoir la position de chef de file mondial des entreprises européennes dans un secteur technologique très dynamique et fortement concurrentiel.