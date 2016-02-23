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GIESECKE & DEVRIENT R&D INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 7 200 000 €
Espagne : 8 800 000 €
Allemagne : 64 000 000 €
Industrie : 80 000 000 €
Date(s) de signature
14/10/2016 : 7 200 000 €
14/10/2016 : 8 800 000 €
14/10/2016 : 64 000 000 €
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20/10/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GIESECKE & DEVRIENT R&D INVESTMENTS
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - GIESECKE & DEVRIENT R&D INVESTMENTS
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Allemagne : #InvestEU : La BEI accorde un prêt de 80 millions d’EUR à Giesecke & Devrient

Fiche récapitulative

Date de publication
24 août 2016
Statut
Référence
Signé | 19/10/2016
20160223
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GIESECKE & DEVRIENT R&D INVESTMENTS
GIESECKE & DEVRIENT GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 190 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's research, development and innovation (RDI) activities in relation to its two key business lines: (i) banknote and (ii) mobile security including payment solutions. More precisely, it comprises the development of new models of banknote inspection machines, enhanced secure payment solutions for the banking sector, electronic SIM cards and related management systems for the telecommunication sector, as well as enterprise security solutions for the automotive and public sector. The RDI activity will be carried out during the calendar years 2016 – 2018.

The innovative results of the RDI activities will contribute to reaching the Europe 2020 strategy while improving trust in innovative payment solutions (e.g. internet payment, e-government solutions) and assist in combating counterfeiting of banknotes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments will concern RDI activities likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GIESECKE & DEVRIENT R&D INVESTMENTS
Date de publication
20 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67047042
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160223
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Allemagne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GIESECKE & DEVRIENT R&D INVESTMENTS
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
134235732
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160223
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Allemagne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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GIESECKE & DEVRIENT R&D INVESTMENTS
Fiche technique
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