© Maspex

La Banque européenne d’investissement (BEI) a consenti un prêt de 60 millions d’EUR (267 millions de PNL environ) pour financer l’extension et la modernisation des unités de production et de stockage du groupe polonais Maspex, l’une des plus grandes entreprises du secteur alimentaire d’Europe centrale et orientale. Une partie du financement accordé par la BEI (30 millions d’EUR) provient du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le cœur du Plan d'investissement pour l'Europe élaboré par la Commission européenne.

Maspex met actuellement en œuvre un programme d’investissement stratégique dans des solutions logistiques de pointe, l’extension de sa production et l’amélioration de son efficacité afin de gagner en compétitivité. Le projet soutenu par la BEI porte notamment sur : l’extension, la mise à niveau et la modernisation des unités de production de produits tels que des jus de fruits, des conserves de fruits et de légumes et des pâtes, l’installation de nouvelles chaînes de transformation et de mise en conserve de fruits et de légumes, ainsi que la construction de trois centres logistiques et de stockage de pointe automatisés à Lublin, Olsztynek et Łowicz. Les investissements de l’entreprise en faveur de l’environnement serviront à accroître l’efficacité énergétique et la production d’énergie renouvelable. Parmi ceux-ci figurent notamment la construction d’une installation de production de biogaz de petite dimension à Tychy et l’installation de panneaux photovoltaïques à Olsztynek. Le programme d'investissement permettra à l’entreprise de renforcer sa position sur le marché tout en créant plus de 150 nouveaux emplois et en maintenant l’emploi existant en Pologne.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI chargé des opérations de prêt en Pologne, a déclaré : « L’appui aux investissements innovants et respectueux de l'environnement réalisés par des entreprises en phase de croissance en Europe constitue l’une des priorités de la BEI, la banque de l’Union européenne. Nous sommes heureux de financer les initiatives de Maspex, étant donné qu’elles permettront non seulement d’améliorer sa compétitivité et sa performance énergétique, mais qu’elles contribueront aussi à la création de nouveaux emplois. Ces aspects correspondent exactement aux objectifs du FEIS : plus de croissance et d’emplois. Nous espérons donc financer davantage d’investissements de ce type en Pologne. »

Elżbieta Bieńkowska, commissaire chargée du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME, a déclaré : « L’accord signé aujourd’hui montre comment le Plan d'investissement pour l'Europe peut contribuer à moderniser les installations industrielles tout en favorisant la compétitivité et le maintien des emplois. J’espère voir davantage d’accords de ce type en Pologne au cours des mois et des années à venir. »

Bogdan Tyrybon, directeur général de la chaine d’approvisionnement du groupe Maspex, a ajouté : « Pour la première fois, les investissements réalisés par le groupe Maspex seront financés par des prêts à l’investissement provenant de la Banque européenne d’investissement. Ce prêt nous permettra d’obtenir un financement ayant non seulement des conditions plus attrayantes, mais aussi une plus longue échéance par rapport à ce que proposent les banques commerciales, avec à la clé une efficacité et une souplesse accrues dans la mise en œuvre des investissements prévus pour répondre aux besoins des consommateurs. Les investissements dans le secteur de la logistique sont très importants pour nous du point de vue de l’adaptation à notre environnement commercial. Les attentes des clients vis-à-vis des fournisseurs évoluent rapidement. En maintenant les services de logistique à la pointe du progrès, le groupe se ménagera un solide avantage concurrentiel. »

Les investissements du groupe Maspex seront effectués sur la période 2016-2018. Les fonds seront utilisés pour la construction de nouveaux halls de production équipés de chaînes de production modernes et pour la construction de trois centres logistiques de nouvelle génération dans les usines de Lublin, d’Olsztynek et de Łowicz :

À Lublin, la société Lubella, chef de file sur le marché des pâtes en Pologne, a récemment achevé la première phase d’investissement. Un hall de production et de stockage moderne a été construit en moins d’un an. Ce bâtiment abrite un vaste ensemble d’équipements sociaux et d’espaces de bureau sur une surface totale utilisable de plus de 13 000 m². La prochaine étape du projet, dont la mise en œuvre a déjà débuté, consistera en la construction d’un entrepôt moderne équipé d’un système automatique de commande et de transport de palettes, y compris un système de stockage en hauteur, et en l’achat de chaînes de production de pâtes.

À l’usine d’Olsztynek, qui produit notamment les jus Kubuś, un hall de production moderne comprenant un entrepôt à hauts rayonnages pouvant abriter 30 000 palettes est actuellement en construction.