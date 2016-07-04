FOOD LOGISTICS AND PRODUCTION MODERNISATION

Fiche récapitulative
The operation consists of the expansion and modernisation of promoter's production and storage facilities in Poland. The project will be implemented in the period 2016-2018 and is being carried out by a private industrial company active in the food and drinks sector in central and eastern Europe.
The investment underpins the promoter's strategy to increase competitiveness of its businesses through modernisation and expansion of its production sites and warehouses.
The operation includes several investments which might fall under Annex II of Directive 2011/92/EU. An environmental impact assessment (EIA) might be required by the authorities. All aspects related to the environmental impact and permits will be verified during the project's appraisal. The impact on the environment and on the sites of nature conservation are expected to be minor.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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