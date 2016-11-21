La Banque européenne d'investissement (BEI) accorde une garantie de 50 millions d'EUR à HBOR (Hrvatska Banka za Obnovu i Razvitak) pour le financement d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) et d'autres projets prioritaires en Croatie. Il s'agit de la première opération de la BEI en Croatie assortie d'une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) mis en place dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe, appelé également « Plan Juncker ».

« Je suis très fier d'annoncer la première opération de la BEI sous l'égide du FEIS en Croatie : en un an et demi, la BEI a atteint près de 50 % de l'objectif final du Plan d'investissement pour l'Europe. Grâce à l'excellente collaboration avec HBOR, les entreprises croates de taille intermédiaire vont bénéficier des retombées positives de la garantie financière », a expliqué Dario Scannapieco, vice-président de la BEI responsable des opérations de prêt en Croatie.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne, a déclaré : « La signature, ce jour en Croatie, d'une garantie de la BEI financée au titre du Plan d'investissement montre que nous améliorons la couverture géographique du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). L'extension de la portée géographique du FEIS est un élément clé de notre proposition de prolongation du Fonds. Notre objectif visant à mobiliser 315 milliards d'EUR d’investissements supplémentaires en Europe est aujourd'hui à moitié atteint ; nous sommes en très bonne voie. »

« Je suis particulièrement ravi que HBOR soit la première banque de développement de l'Union européenne à entamer une coopération avec la BEI selon ce modèle. J'apprécie encore plus le fait que la BEI assume une partie des risques pour permettre à HBOR d'accroître ses prêts directs et sa prise de risque, ce qui est en fin de compte le principal avantage pour nos entrepreneurs », a affirmé Dušan Tomašević, président du conseil d'administration de HBOR.

En détail, l'opération sera structurée comme un instrument de partage des risques qui couvrira 50 % au maximum du risque de crédit associé à l’encours d’un portefeuille de prêts à des entreprises figurant au bilan de HBOR. La BEI pose comme condition que les ressources rendues disponibles par la garantie soient utilisées par HBOR pour accorder de nouveaux prêts à des ETI et à d'autres promoteurs admissibles à hauteur de 100 millions d'EUR au maximum. L'instrument de garantie proposé est conçu pour faciliter l'octroi par l'intermédiaire financier de nouveaux crédits aux ETI.

Le Plan d’investissement pour l’Europe vise principalement à renforcer les investissements en Europe afin de créer des emplois et de la croissance. Il y contribue en rationalisant davantage l’utilisation des ressources financières nouvelles et existantes, en levant les obstacles à l’investissement et en apportant de la visibilité et une assistance technique aux projets d’investissement. Le Plan d’investissement produit déjà des résultats. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS jusqu'à présent devraient permettre de mobiliser 154 milliards d'EUR d’investissements au total dans 27 États membres et de soutenir près de 377 000 PME. La Commission européenne a proposé, le 14 septembre 2016, de prolonger le FEIS en augmentant sa force de frappe et sa durée et en consolidant ses atouts.