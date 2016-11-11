Le conseil de surveillance de Stadtwerke Kiel AG a approuvé, lors de sa réunion du 11 novembre 2016, la construction de la nouvelle centrale électrique côtière K.I.E.L. Le coût d’investissement global de cette centrale de cogénération à gaz dans la baie de Kiel s’élève à 290 millions d’EUR environ. La centrale devrait être raccordée au réseau dans deux ans et produire de la chaleur et de l’électricité à partir du printemps 2018 grâce à ses 20 turbines à gaz à haut rendement. La Banque européenne d'investissement (BEI) met à disposition 105 millions d’EUR, ce qui représente la plus importante contribution au financement. Le prêt de la banque de l’Union européenne (UE) est soutenu par des garanties du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), dans lequel la BEI est le partenaire stratégique de la Commission européenne.

« K.I.E.L. (Kiels intelligente Energie-Lösung) signifie en allemand solution d’énergie intelligente de Kiel. La centrale électrique côtière assurera l’alimentation en chauffage urbain de Kiel et apportera une contribution importante à la transition énergétique et à la protection de l’environnement. Ce projet unique en Europe établit de nouvelles normes en matière de flexibilité, d'efficience et de viabilité environnementale », a expliqué Frank Meier, le président du directoire de Stadtwerke Kiel.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI responsable des opérations de prêt en Allemagne et du FEIS, a souligné : « Un approvisionnement énergétique durable, compétitif et sûr en Europe figure au premier rang des objectifs de l’UE. Dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, la banque de l’UE apporte un soutien ciblé aux solutions énergétiques basées sur une technologie innovante qui visent à renforcer l’action pour le climat. C’est pourquoi je me réjouis vivement de la coopération que nous avons engagée avec Stadtwerke Kiel. »

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne chargé de l’Union de l’énergie, s’est exprimé à son tour : « Les fonds publics ne peuvent ni ne doivent se substituer aux investissements privés, mais ils peuvent assumer une partie du risque, en particulier dans le domaine de l’énergie, et créer, de ce fait, un environnement propice aux investissements. Par conséquent, je me félicite de la décision de la Banque européenne d'investissement de soutenir la centrale électrique côtière K.I.E.L. qui contribue de manière décisive au tournant énergétique de l’Allemagne et à la transition de l’Europe vers une économie sobre en carbone. »

La centrale électrique côtière K.I.E.L. vient remplacer la centrale au charbon qui est en exploitation sur la rive orientale de Kiel depuis 1970. Le concept de production modulaire permet à la centrale électrique côtière de répondre avec souplesse aux besoins du marché de l’énergie. Les 20 turbines à gaz regroupées en quatre blocs mettent moins de cinq minutes pour fonctionner à plein régime. Chacune des turbines est réglable individuellement et peut démarrer plusieurs fois par jour.

De surcroît, la centrale électrique côtière produira de la chaleur et de l’électricité simultanément grâce à son système de cogénération, avec à la clé un rendement énergétique élevé (45 % thermique et 45 % électrique) et une efficacité de conversion globale de l’énergie primaire supérieure à 90 %. En raison de ce rendement élevé, mais aussi des avantages environnementaux de l’utilisation du gaz naturel comme source d'énergie, les émissions de CO 2 de la centrale électrique côtière seront inférieures de plus de 70 % à celles de l’ancienne centrale.

http://www.eib.org/infocentre/blog/all/innovative-power-plant.htm