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COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL

Signature(s)

Montant
105 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 105 000 000 €
Énergie : 105 000 000 €
Date(s) de signature
30/09/2016 : 105 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 juillet 2014
Statut
Référence
Signé | 30/09/2016
20130557
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL
STADTWERKE KIEL AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 105 million
EUR 278 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction and operation of a modern and environmentally responsible energy supply plant (including heat storage and an electrode boiler) with around 200 MW capacity for power, and nearly the same capacity for heat in the city of Kiel, capital of the German Federal State of Schleswig Holstein. The plant shall be equipped with 20 gas-fired engines and a heat storage facility. The plant shall mainly supply Kiel's local district heating network and replace the current coal-fired power plant, which has been in operation for over 40 years.

The project seeks to maximise flexibility in generating heat and power, in particular allowing the operator to provide stabilising services to the grid.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Due to its size, the project falls under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU and under the Industrial Emissions Directive (2010/75/EU). Consequently, an EIA and compliance with Best Available Technique is deemed compulsory for authorisation. The project will be erected outside areas of nature conservation interest, next to an existing hard coal fired CHP plant.

The promoter is a majority publicly-owned undertaking. The primary activity of the project (district heat supply) would fall under Utilities Directive 2004/17/EC, requiring public sector rules to be utilised including publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required. The promoter announced that they would tender contracts for the implementation of the project in accordance with the relevant EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL - Gasmotorenheizkraftwerk Kiel-Dietrichsdorf
Date de publication
22 Mar 2016
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65363833
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20130557
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL
Date de publication
14 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67031415
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20130557
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - COMBINED HEAT AND POWER PLANT KIEL
Date de publication
23 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
141667995
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20130557
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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