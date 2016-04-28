Ce 26 avril 2016, la Banque européenne d’investissement (BEI) et BNP Paribas Leasing Solutions annoncent qu’ils ont conclu un financement paneuropéen d’un montant de 400 millions d’euros destiné à faire bénéficier les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) de solutions de financement à des conditions préférentielles.

Il s’agit d’un financement d’envergure, dont plus de 60% sera dédié au marché français. Il se concrétisera via une ligne de crédit de 400 millions d’euros mise à disposition de BNP Paribas Leasing Solutions par la BEI, dans l’objectif d’accroître le soutien aux PME et ETI au sein de l’UE.

Les entreprises éligibles à cette enveloppe sont :

Les PME indépendantes qui emploient moins de 250 personnes et établies dans l’un des 28 pays membres de l’Union Européenne ;

Les ETI indépendantes qui emploient moins de 3000 personnes et établies dans l’un des 28 pays membres de l’Union Européenne.

Chaque projet financé ne devra pas excéder 25 millions d’euros.

Grâce à l’intervention de la BEI, les entreprises concernées bénéficieront d’un taux d’intérêt réduit sur leur crédit ou sur leur leasing.

Cette enveloppe globale de 400 millions d’euros va ainsi permettre à BNP Paribas Leasing Solutions de financer des projets entrepreneuriaux dans 5 pays – France, Royaume-Uni, Belgique, Espagne et Pays-Bas – et de contribuer activement au financement de l’économie réelle en s’appuyant sur ses principaux partenaires (constructeurs, éditeurs et leurs réseaux de distribution). Plusieurs secteurs d’activité qui recourent très régulièrement aux produits et services de BNP Paribas Leasing Solutions pour financer leurs équipements professionnels vont en effet pouvoir tirer parti de ce soutien à leurs investissements : agriculture, construction et travaux publics, manutention, transport, bureautique, informatique, télécoms, technologies spécialisées.

« Je suis très heureux de la signature de ce financement d’envergure avec BNP Paribas Leasing Solutions, a commenté Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. Avec cette nouvelle ligne de crédit, nous soutenons l’emploi, ainsi que la compétitivité et la croissance des PME et des ETI. Nous favorisons le dynamisme économique indispensable à nos économies européennes. Notre soutien en faveur des entreprises s’est renforcé avec le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), composante essentielle du plan d'investissement pour l'Europe ou « plan Juncker ». A ce jour, le Groupe BEI a approuvé plus de 200 projets ayant la garantie du FEIS, qui devraient mobiliser dans 23 pays de l’Union européenne un investissement total de 76 milliards d'euros, soit près d’un quart de l'objectif total de 315 milliards d'euros. »

Charlotte Dennery, Administratrice Directrice Générale de BNP Paribas Leasing Solutions, souligne l’importance de ce partenariat : « Avec l’ensemble des opérations que nous finançons en tant que leader européen du leasing des équipements professionnels, nous injectons environ 10 milliards d’euros chaque année dans l’économie et je me réjouis que nous ayons signé ce partenariat avec la BEI pour un montant significatif de 400 millions d’euros. Ces financements subventionnés vont directement bénéficier au tissu des PME et des ETI, essentielles à la vitalité de nos économies, et leur permettre de développer leur activité».

En tant que vecteurs de croissance et d’emploi, le soutien aux entreprises est une priorité pour le Groupe BEI qui met à leur disposition une palette d’outils diversifiés. Le montant des financements octroyés par la BEI aux PME et aux ETI augmente chaque année. En 2015, il s’est élevé à 23,3 milliards d’euros et a permis de financer les investissements de 120 000 PME et ETI.