Un financement de 300 millions d'EUR a été conclu ce jour, à Rome, entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et la compagnie italienne des chemins de fer « Ferrovie dello stato » (FS), sous la forme d’une souscription à une émission obligataire destinée à financer l’achat de nouvelles voitures de voyageurs pour les lignes régionales. L’obligation émise bénéficiera de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), l’instrument central du « plan Juncker » dont l'objectif est de donner un nouvel élan aux investissements en Europe. Depuis le printemps dernier, cette opération est la neuvième signée par le Groupe BEI en Italie au titre de ce plan.

L’opération se distingue par son caractère fortement innovant, en ce qui concerne tant le montage financier que le secteur visé (lignes régionales). Plus précisément, la BEI souscrit une obligation de société émise par FS, dont le produit contribuera à l’achat de nouveaux trains (à savoir, 49 motrices et 250 voitures à double étage) destinés à assurer les liaisons ferroviaires dans les régions du Latium, du Piémont, de la Toscane, de la Vénétie et de la Ligurie. Pour ces cinq régions, l’investissement global de Trenitalia (la filiale de FS chargée du transport de voyageurs) s’élèvera à 700 millions d’EUR.

« Depuis de nombreuses années déjà, la BEI est aux côtés des Ferrovie dello Stato dans tous leurs investissements. Le financement annoncé ce jour me remplit tout particulièrement de fierté car il montre, de façon concrète, à quel point l’Europe peut être proche des citoyens, notamment grâce aux nouvelles dispositions du plan Juncker dont la BEI constitue le bras financier », a souligné Dario Scannapieco, vice-président de la BEI.