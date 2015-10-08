TRENITALIA REGIONAL ROLLING STOCK

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Fiche récapitulative
The project consists of the acquisition of rolling stock for regional passenger railway services in the Lazio, Liguria, Veneto, Piedmont and Tuscany regions in Italy. In particular, it consists of the acquisition of 49 five-car articulated electrical multiple units (EMUs) and 250 double-deck passenger coaches.
The project will increase the quality of the services provided by the promoter, and thereby will promote sustainable transport solutions, in line with EU objectives.
The investments proposed under the project do not fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) as manufacturing and use of rail rolling stock is not included in either list. The need for an EIA and/or assessment according to the Habitats Directive for associated facilities (e.g. maintenance workshops or depots) will be analysed during the appraisal. The project is expected to have a positive environmental impact by helping the railways to maintain modal share in key sections of the passenger market.
The promoter is a contracting authority regulated by public procurement law. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.