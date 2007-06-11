La Banque européenne d’investissement (BEI) inaugure un programme de prêts aux collectivités locales en Grèce en accordant un prêt de 20 millions d’EUR à la municipalité de Kozani.

Ce premier prêt direct de la BEI aux collectivités locales en Grèce servira à financer, à Kozani, plusieurs investissements de petite et moyenne dimension destinés à apporter une réponse aux pressions démographiques et au besoin de diversification de l’assise économique de la ville afin de promouvoir son développement et sa revitalisation économiques ainsi que d’améliorer la qualité de vie de ses habitants.

L’agglomération de Kozani, qui englobe les entités de Ptolemaida et Aminteo, est la région la plus industrialisée de Grèce après l’Attique et la région de Thessalonique. Kozani, qui est en train de devenir une ville nodale de l’Europe du Sud-Est, avec des activités revêtant un caractère largement régional, a connu une forte croissance de sa population, entraînant une hausse de la densité urbaine qui menace la structure de ses quartiers historiques. Afin d’améliorer la qualité de vie et de garantir un avenir prospère, la municipalité poursuit l’extension de la ville en aménageant une zone de développement urbain alternatif sur un site de quelque 51 hectares, au sud-ouest de Kozani, à proximité de l’autoroute Egnatia. Cette zone est aménagée par la compagnie municipale DEPEPOK S.A. En tant que zone de peuplement « intelligent », elle mettra en œuvre toute la panoplie des concepts contemporains en matière d’aménagement urbain, dont des infrastructures de télécommunications de dernière génération, dans le but d’offrir un accès global à un réseau de fibres optiques à large bande, propre à accélérer la consultation et le transfert de l’information.

M. Gerlando Genuardi, vice-président de la BEI a déclaré : « la BEI accorde son premier prêt à une collectivité locale en Grèce en faveur d’un projet novateur : la zone de développement urbain alternatif de Kozani joue un rôle essentiel, d’une part parce qu’elle facilite la revitalisation urbaine de localités densément peuplées et d’autre part parce qu’elle exploite l’avantage comparatif de la ville pour développer un voisinage “intelligent”, celui-ci étant, à n’en pas douter, de bon augure pour le renouveau économique planifié. Cela facilitera l’émergence de Kozani comme ville nodale en Europe du Sud-Est. Nous souhaiterions, à l’avenir, conclure plusieurs autres opérations avec des collectivités locales sur l’ensemble du territoire grec, car c’est là l’une des grandes priorités de la Banque dans ce pays. La protection et l’amélioration de l’environnement urbain sont désormais des objectifs clés de la politique européenne. »

Non seulement le prêt de la BEI soutiendra des investissements dans des infrastructures publiques situées dans la zone de développement urbain alternatif, ce qui est une condition préalable pour encourager la construction privée, mais il servira également à appuyer des projets d’infrastructure qui seront réalisés par DEYAK S.A. (société chargée de l’approvisionnement de la ville en eau, du traitement de ses eaux usées et de son réseau de chauffage) ainsi que des projets d’aménagement urbain mis en œuvre directement par la municipalité.

Le prêt de la BEI permettra à la municipalité de financer ses investissements à un coût inférieur à ses sources de fonds traditionnelles tandis que la longue durée du prêt accordé lui permettra d’étaler sur une plus longue période l’impact budgétaire de ses investissements. En Grèce, les autorités locales devraient être appelées à jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre des investissements dans les infrastructures locales, ce qui favorisera une meilleure hiérarchisation des investissements. La participation de la BEI au financement des programmes d’investissement des collectivités locales en Grèce pourra dès lors jouer un rôle de premier plan à l’avenir.