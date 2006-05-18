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KOZANI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 20 000 000 €
Aménagement urbain : 20 000 000 €
Date(s) de signature
5/06/2007 : 20 000 000 €
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Grèce : La BEI inaugure le programme de prêts aux collectivités locales par l’octroi d’un prêt de 20 millions d’EUR à la Municipalité de Kozani

Fiche récapitulative

Date de publication
18 mai 2006
Statut
Référence
Signé | 05/06/2007
20060198
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Kozani Municipal Infrastructure
Municipality of Kozani
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Of the order of EUR 20 million
Not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The loan will be used for financing investments covering a variety of sub-projects in municipal infrastructure, including water supply, sewerage treatment, district heating and the eligible schemes within the Kozani alternate urban planning zone.

The schemes reflect prevailing priorities in the municipality's investment programme designed to modernise and extend urban infrastructure and improve the quality of life of its residents. The investments will improve the competitiveness of Kozani as a major regional centre within Greece and the Balkans bringing, as a result, further economic benefits in the future.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project should have an overall positive environmental impact. Compliance with all applicable national and EU environmental legislation will be verified during appraisal.

EU directives are applicable.

Commentaires

Public administration

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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