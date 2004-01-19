La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, va accorder un prêt de 70 millions d'EUR pour la modernisation et l'extension des installations de collecte et de traitement des eaux usées de la station d'épuration d'Abu Rawash, au nord-ouest du Caire.

Les fonds destinés à ce projet environnemental prioritaire, qui sera opérationnel à la fin de 2007, vont être mis à la disposition de la Cairo Wastewater Organisation (CWO) et de la Cairo General Organisation for Sanitary Drainage (CGOSD).

L'investissement porte sur le développement, dans un souci de respect de l'environnement, des infrastructures de collecte et de traitement des eaux usées du Caire-rive occidentale. Ce projet est l'aboutissement d'une étude de faisabilité qui a été financée par la BEI au moyen d'une subvention METAP de 350 000 EUR. Des subventions du METAP ont permis de financer également les études relatives au plan directeur pour l'assainissement du Caire, qui ont ensuite abouti à des travaux d'infrastructure destinés à améliorer et à étendre les services d'adduction d'eau et d'assainissement du Caire-rive orientale, notamment la construction de collecteurs et l'extension de la station de traitement des eaux usées de Gabal El Asfar ; les financements accordés par la BEI en faveur de ces opérations d'infrastructures se montent à 90 millions d'EUR.

La FEMIP représente une évolution majeure dans la coopération financière et économique entre l'Union et les pays partenaires méditerranéens (PPM). Sont prévus dans ce cadre d'ici 2006 8 à 10 milliards d'EUR de financements en faveur d'investissements dans les PPM. La FEMIP dispose de ressources au titre des mandats euro-méditerranéens existants, de capitaux à risques provenant du budget de l'UE, ainsi que de ressources d'assistance technique et d'aide à l'investissement apportées par l'Union. La FEMIP a pour principale priorité de promouvoir le développement du secteur privé (en particulier des PME et de l'investissement étranger direct) et d'appuyer des projets concourant à la création d'un climat propice à l'investissement privé (infrastructures économiques, projets dans les secteurs de la santé et de l'éducation). Son objet ultime est d'aider les PPM à relever les défis de leur modernisation économique et sociale et de renforcer l'intégration régionale dans la perspective de la création d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne, prévue pour 2010.

Mise en place suite au Conseil européen de Barcelone en mars 2002, la FEMIP a été inaugurée en octobre 2002. Au cours de la première année complète d'activité de la FEMIP, la Banque a accordé des prêts pour un montant total supérieur à 1,8 milliard d'EUR et a approuvé une réserve de 17 nouvelles opérations de financement, également pour un total de 1,8 milliard d'EUR ; la quasi-totalité des PPM bénéficient de ces opérations. Cette situation a conduit le Conseil européen de Bruxelles à renforcer davantage la FEMIP en prévoyant une coopération plus étroite entre les 27 pays partenaires euro-méditerranéens (15 pays membres de l'UE, 2 pays en voie d'adhésion et 10 PPM), l'ouverture de bureaux régionaux supplémentaires dans les PPM et la création d'instruments de financement novateurs.

La BEI a des liens opérationnels avec l'Égypte depuis 1978 et a déjà mis à la disposition de ce pays quelque 3,5 milliards d'EUR de financements. Ceux-ci ont été consacrés principalement à des projets concernant les infrastructures, l'environnement et les entreprises du secteur privé - aussi bien des grandes sociétés mises sur pied dans le cadre d'une coopération entre des opérateurs locaux et européens que des PME financées en partenariat avec le secteur bancaire égyptien. En 2002, la BEI a accordé à l'Égypte 225 millions d'EUR pour financer l'extension du métro du Caire et la première phase de la centrale électrique de Nubariya, ainsi que des apports de fonds propres à des PME égyptiennes. En 2003, elle a prêté 600 millions d'EUR en faveur de la seconde phase de la centrale de Nubariya et en faveur de l'usine de liquéfaction de gaz naturel d'Idku.

Le 1er octobre 2003 a eu lieu l'inauguration officielle du bureau régional de la BEI au Caire, qui était opérationnel depuis juillet 2003. Dirigé par M. Luigi Marcon et couvrant l'ensemble du Proche-Orient, ce bureau a pour mission, outre une activité de liaison avec les autorités des PPM de la région, d'optimiser les processus d'identification et de suivi de projets. Il est également chargé de faciliter la mise en œuvre de l'assistance technique en faveur non seulement de projets mais aussi d'institutions financières dans les pays bénéficiaires.