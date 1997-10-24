La Banque européenne d'investissement (BEI), l'institution financière de l'Union européenne, a signé plusieurs importants prêts d'un montant global de 254 millions d'écus (DKK 1,9 milliards) en faveur des infrastructures et de la R&D au Danemark.

Les financements intéressent le lien fixe de l'Oresund, pour lequel une tranche de 200 millions d'écus (DKK 1,5 milliard) a été mise à disposition, portant l'engagement de la BEI pour ce projet prioritaire à 790 millions d'écus (DKK 5,9 milliards).

Un prêt de 25 millions d'écus (DKK 186 millions) soutient des aménagements sur le réseau routier, notamment des contournements urbains répartis sur l'ensemble du territoire.

La modernisation et l'agrandissement des installations de recherche et de développement du fabricant pharmaceutique Novo Nordisk bénéficient d'une deuxième tranche de 29 millions d'écus (DKK 216 millions), portant le financement de la BEI à 66,4 millions d'écus (DKK 498).

Depuis le début de l'année, les prêts de la BEI pour des projets situés au Danemark s'élèvent à 576 millions d'écus (DKK 4,3 milliards) et concernent outre les projets déjà mentionnés, l'extension de l'aéroport de Copenhague, l'interconnexion des réseaux électriques allemand et danois et le lien fixe sur le Grand Belt ainsi que le traitement des déchets municipaux à Glostrup.

Les prêts en faveur des PME, mis en œuvre en coopération avec Finansieringsinstituttet for Industri og Handvaerk (FIH), s'élèvent pour l'année en cours à 34 millions d'écus (DKK 256 millions).

Les taux de conversion utilisés par la BEI à des fins statistiques pour le trimestre en cours sont les taux en vigueur le 30/09/1997, à savoir : 1 écu = 0,69 GBP, 6,60 FRF, 1,113 USD, 7,49 DKK.