Préparez vos castagnettes et vos souliers de danse, car dans le podcast de cette semaine, nous nous mettons à l’écoute du back office trésorerie ! Mais quel rapport y a-t-il entre la trésorerie et le flamenco ? Il vous suffira d’écouter cet épisode pour le découvrir.

La trésorerie vous évoque peut-être, comme à nous, la piscine remplie de pièces d’or dans laquelle se plongeait régulièrement l’Oncle Picsou (et mystérieusement, sans aucune égratignure) dans le Journal de Mickey. Vous serez étonnés d’apprendre que l’objectif ultime de la trésorerie est de terminer chaque journée sur une position égale à zéro.

C’est particulièrement remarquable au regard des flux financiers qui transitent par la trésorerie d’une banque. L’année dernière, ces flux représentaient 8 500 milliards d’EUR pour la Banque européenne d’investissement, pour un volume total de prêts du Groupe BEI de 78 milliards d’EUR « seulement » !

Francisco Castro Gutierrez, chef de la division Back office trésorerie à la BEI, explique que cela tient aux différences de durée des cycles, selon qu’il s’agit des opérations de trésorerie, de collecte de ressources et de prêt de la Banque. À la BEI, la durée moyenne des opérations de trésorerie est de trois mois, contre 7 à 8 ans pour les emprunts et environ 10 ans pour les opérations de prêt. L’ensemble des fonds parcourt sans fin le cycle de trésorerie. Il faut avoir des doigts agiles pour vérifier et valider en permanence toutes ces opérations, presque aussi agiles que pour jouer de la guitare flamenca !

Francisco, qui joue précisément de cet instrument, nous renseigne sur ce que font les services de back office (post-marché), de middle office (suivi de marché) et de front office (salle des marchés) au sein du département Trésorerie. Les activités recouvrent le rapprochement de comptes, le traitement des créances, le dénouement des positions courtes, le solde journalier des comptes et plus encore, et c’est ce que vous apprendrez dans cet épisode.

Vous découvrirez aussi :

- pourquoi il faut être matinal pour travailler au back office trésorerie ;

- que, dans l’avenir, des personnes devront contrôler l’activité des robots au back office pour s’assurer que les algorithmes ne s’emballent pas ;

- comment toutes les opérations sont vérifiées et validées par trois personnes (la « règle des six yeux »).

Ce n'est que l'un des sujets abordés dans le podcast A Dictionary of Finance

Crédit pour le flamenco sur le podcast : http://www.purple-planet.com