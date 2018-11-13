Retrouvez d’autres épisodes de notre podcast en anglais sur iTunes, Spotify et Acast.

Des hôtels ouverts à tous

Beatriz Rubio, chargée des questions d’accessibilité chez Ilunion Hotels, nous fait visiter l’une des « chambres accessibles » de l’établissement, qui répond aux différents besoins des clients de la chaîne. « Nous ne sommes pas un hôtel destiné uniquement aux personnes en situation de handicap, nous accueillons toutes sortes de publics », précise-t-elle.

À première vue, la chambre est typique d’un hôtel de milieu de gamme, mais elle regorge, en réalité, d’équipements ingénieux. Elle dispose notamment :

d’une large porte automatique permettant un accès aisé aux personnes en fauteuil roulant ;

de prises et d’interrupteurs clairement identifiés pour aider les personnes atteintes de déficience visuelle ou cognitive ;

d’un lève-personne au-dessus du lit ; et

d’un séchoir corporel dans la salle de bains.

« Nous articulons notre travail autour de l’autonomie de nos clients », poursuit Mme Rubio. « Nous faisons notre possible pour qu’ils soient en mesure de tout effectuer sans assistance, même si nous sommes toujours prêts à les aider. Nous souhaitons que nos clients se sentent comme chez eux. »

Une entreprise engagée en faveur de l’accessibilité aux personnes handicapées en Espagne

En plus d’accueillir chaleureusement ses hôtes et de leur offrir un séjour confortable dans ses hôtels situés sur tout le territoire espagnol, Ilunion s’est donné pour mission d’employer du personnel handicapé. « Il ne s’agit pas de charité », explique Mme Rubio. « Il est bien question de travail. »

Ilunion gère également :

un service de blanchisserie industrielle,

une ligne d’assistance téléphonique,

un service de recherche-développement.

Autant d’activités à l’appui de l’objectif de l’entreprise consistant à améliorer, en Espagne, l’accessibilité aux personnes handicapées.

Quelque 42 % du personnel d’Ilunion est atteint de handicaps. L’entreprise est dès lors bien consciente des difficultés auxquelles les personnes handicapées sont confrontées.

« L’accessibilité est la réponse », affirme Fernando Riaño, chargé de communication chez Ilunion. « Toutes ces mesures, toutes ces initiatives partagent un seul objectif : promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap. »

Davantage d’investissements nécessaires pour l’accessibilité aux personnes handicapées en Espagne

En raison de la croissance de l’entreprise en Espagne et du doublement de la production de ses blanchisseries industrielles, Ilunion avait besoin de fonds pour procéder à de nouveaux investissements. La Banque européenne d’investissement lui a prêté 35 millions d’EUR pour l’aider à moderniser ses hôtels et à rendre ses blanchisseries plus économes en énergie.

Ce prêt a contribué aux quatre éléments clés suivants :

construction d’un hôtel intégralement accessible et rénovation des hôtels existants de l’entreprise dans tout le pays ;

modernisation des blanchisseries industrielles du groupe, avec à la clé une productivité renforcée et plus d’efficacité énergétique ;

financement d’activités de recherche-développement consacrées à de nouvelles technologies destinées à des personnes atteintes de handicaps auditifs, visuels et cognitifs ;

création de 270 emplois.

R-D en matière d’accessibilité aux personnes handicapées

« Ilunion est un groupe constitué d’entreprises diverses », commente Martin Arnold, chef de l’unité chargée des opérations avec les grandes entreprises en Espagne. « Elles sont à la recherche d’opportunités d’affaires rentables dans le cadre desquelles elles peuvent créer des emplois pour des personnes handicapées. »

Les travaux de recherche-développement de l’entreprise ont donné naissance à une série d’innovations, dont des produits qui aident les personnes souffrant de déficiences visuelles ou cognitives à s’acquitter de tâches quotidiennes, comme utiliser des distributeurs de billets et s’orienter dans des environnements urbains. Ilunion a même mis au point un petit robot, Paca, qui guide les visiteurs dans les musées.

« Nous espérons que ce projet montrera à d’autres entreprises, tout comme à la BEI, que les personnes handicapées peuvent travailler aussi bien que n’importe qui », ajoute Martin Arnold. « Nous souhaitons qu’à l’avenir, l’Europe soit en mesure de bien mieux intégrer les personnes en situation de handicap sur le lieu de travail.