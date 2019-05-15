Nos sociétés et notre planète sont confrontées à des problèmes de grande envergure : façonner un avenir plus axé sur le social est une manière de les traiter. Rencontrez ceux qui exercent un impact social sur les vies des personnes handicapées, dont les travailleurs.
Cet épisode exceptionnel de « Future Europe » se penche sur l’évolution de l’impact social et vous présente des projets réalisés dans toute l’Europe, qui illustrent la mise en œuvre de ces changements.
Écoutez ce nouvel épisode de « Future Europe » si vous voulez savoir :
- comment Ilunion facilite la vie des personnes handicapées et leur offre des emplois dans toute l’Espagne ;
- comment l'usine néerlandaise de recyclage alimentaire De Verspillingsfabriek révolutionne la production de nourriture tout en ayant un impact social ;
- ... et pourquoi les prunes dont le calibre est trop petit de 3 millimètres ne seront plus un problème.
« Future Europe » vous donne un aperçu de ce que sera le monde de demain en vous montrant comment des entreprises, des groupes de personnes et des écoles se préparent pour un monde plus durable. Tous les projets sur lesquels nous nous penchons dans « Future Europe » ont été rendus possibles par des prêts ou des aides de l’Union européenne, notamment de la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE. Par conséquent, l’un des éléments que nous étudions dans chaque épisode est le lien entre un avenir durable et prospère et l’Union européenne.
Préparez-vous maintenant à écouter l’épisode et à découvrir des récits passionnants des acteurs d’un avenir plus social, en direct depuis l’Espagne et les Pays-Bas.