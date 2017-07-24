Nous avons tous appris la notion d’économie d’échelle à l’école (mais si vous étiez absent ce jour-là, ce podcast vous fournira un petit récapitulatif). Alors, pourquoi tout le monde parle de financer les petites structures ? Pour le Groupe BEI, ce ne sont pas des paroles en l’air : il investit beaucoup d’argent dans les PME. Dans cet épisode de A Dictionary of Finance, Matt et Allar interrogent deux grands spécialistes des PME du Groupe Banque européenne d’investissement et découvrent que 99,8 % des entreprises en Europe sont, en réalité, des PME. Ces sociétés emploient 91 millions de personnes et créent énormément de valeur.

Par ailleurs, il s’avère que les PME sont confrontées à de nombreux problèmes quand elles s’adressent aux banques. Certains (deux petits malins qui enregistrent un podcast, par exemple) se demandent si cela vaut la peine d’investir dans ce type d’entreprises. Matt et Allar essaient de savoir si une PME hypothétique, qui s’apparente beaucoup à un réseau social bien connu, aurait pu obtenir un financement, quels sont les obstacles limitant l’accès des PME aux financements, qu’est-ce qu’une garantie (collateral) et qui sont les investisseurs providentiels (angel investors) ?

Les invités de cette semaine sont :

Helmut Krämer-Eis du Fonds européen d’investissement, l’entité du Groupe BEI spécialisée dans la mise à disposition de produits de capital-risque aux PME. Helmut possède plus de 18 années d’expérience dans le financement de PME.

Pedro Eiras Antunes, chargé de dossiers principal pour les PME à la Banque européenne d’investissement. Actif depuis 1983, Pedro a occupé différents postes dans le secteur bancaire, les marchés des capitaux, les services de conseils financiers et le milieu universitaire avant de rejoindre la BEI.

