Des taux d’intérêt... vous en payez certainement. Mais pourquoi payez-vous ces taux d’intérêt précisément ? Qui les fixe, et comment ? Ce calcul est lié à de nombreux autres facteurs. Au taux d’inflation – quoi que cela désigne. À la croissance économique – quoi qu’il arrive. Peut-être même au taux d’emploi – sans parler de la courbe de Phillips qui est censée illustrer la relation entre le chômage et l’inflation.

Si vous non plus ne comprenez pas trop ce que tout cela veut dire, suivez Allar et Matt qui sont là pour nous aider à y voir plus clair. Lors d’un nouvel épisode du podcast A Dictionary of Finance, ils se sont entretenus avec des économistes de premier ordre de la Banque européenne d’investissement qui leur ont expliqué les concepts d’inflation, de taux d’intérêt, de croissance et d’emploi.

À la BEI, Natacha Valla dirige la division « Politique et stratégie » au sein du département Analyses économiques, tandis que Markus Berndt y pilote la division « Stratégie opérationnelle et développement de l’activité ». Ils sont titulaires d’un doctorat et ont travaillé précédemment pour une banque centrale, une organisation financière internationale ou encore un important cabinet de conseil. Ils partagent avec vous leurs connaissances dans ce nouvel épisode du podcast « A Dictionary of Finance ».

