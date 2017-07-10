Si vous aimez les contes de fée, vous apprécierez le travail d’Helmut Krämer-Eis, économiste en chef au Fonds européen d’investissement. Vous n’avez sans doute jamais pensé à associer la finance aux fables. Pourtant, dans cet épisode de la série A Dictionary of Finance (Un dictionnaire de la finance), Helmut nous explique que les investisseurs se sont tournés vers des créatures mythiques pour décrire les nouvelles entreprises florissantes.

Peut-être que lorsque l’on risque son argent dans un placement, on a besoin de croire dans cette entreprise autant qu’un enfant de cinq ans a besoin de croire à la magie lorsqu’il écoute une histoire de chevaux volants ? Dans tous les cas, Helmut nous explique la différence entre les dragons, les licornes et les gazelles. Allar intervient à son tour avec la définition d’un cafard.

On dénombre 170 licornes dans le monde et 21 en Europe. Parmi elles, dix ont bénéficié du soutien financier du Fonds européen d’investissement, qui octroie des financements aux petites et moyennes entreprises et fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement.

