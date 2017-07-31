Imaginez que vous organisez une fête d’été splendide dans votre jardin avec tout un groupe d’amis. Vous leur envoyez des invitations en leur demandant de bien vouloir confirmer leur présence. Vous vous chargez des préparatifs pour la musique, la nourriture et les boissons. Maintenant, imaginez que cette histoire concernant votre souhait d’obtenir confirmation de la présence de vos amis à votre fête vous aide à comprendre une clause juridique dans un accord de prêt syndiqué. Incroyable, non ? C’est pourtant vrai !

Dans l’épisode de cette semaine, nous nous sommes lancés à la recherche des termes juridiques les plus incroyables que les juristes utilisent à la Banque européenne d’investissement (BEI). Nous avons ensuite mis ces juristes au défi d’expliquer ces termes d’une manière qui ne fasse pas s’endormir les invités d’une fête.

Par exemple, nous vous aiderons à comprendre ce que signifient les locutions latines « mutatis mutandis », « ipsa loquitur », « pari passu » et garantie « in rem ». Sans rire. Et nous ne nous arrêterons pas au latin : vous saurez tout sur l’expression « snooze, you lose » et vous apprendrez la définition du terme à l’air si innocent « réserve de droits », qui, en réalité, peut être assez effrayant.

Si vous vous dites que tout ce jargon juridique est inutile et qu’il suffit d’agir raisonnablement, prenez garde : nous avons découvert qu’« agir raisonnablement » est, en réalité, une notion juridique complexe ! Alors, ne l’utilisez pas, sauf si vous avez écouté cet épisode et que vous avez bien conscience du poids de vos mots.

Nos collègues cités ci-dessous se sont affrontés pour nous livrer les termes juridiques les plus divertissants (et leurs explications) :

Kinga Soltész, juriste au sein de l’unité juridique « République tchèque, Slovaquie et voisins orientaux » de la BEI ;

Matthias Brzezinski, juriste au sein de l’unité juridique « Autriche et Allemagne » de la BEI ;

Maria José Cerrato Sánchez, juriste principale au sein de la division juridique « Espagne et Portugal » de la BEI ; et

Tom Nguyen, juriste au sein de l’unité juridique « Royaume-Uni et Irlande » de la BEI.

Enfin, nous souhaitons adresser un salut amical à nos sept auditeurs en Mongolie ! Nos dernières statistiques web montrent que nous avons des auditeurs dans le monde entier. Un grand merci à chacun d’entre vous ! Dites-nous qui vous êtes, ce que nous pouvons améliorer et quels termes et sujets nous devrions aborder dans de futurs épisodes, en adressant vos messages à @EIBMatt et (ou) à @AllarTankler sur Twitter. Vous pouvez (et devriez !) vous abonner au podcast « A Dictionary of Finance » dans l’app Podcasts d’iTunes, sur Stitcher ou sur toute autre plateforme spécialisée.