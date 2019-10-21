Dans cet épisode, vous découvrirez (sans abus de mathématiques ou de statistiques) :

ce qu’est le budget de l’UE , comment il est décidé, perçu et dépensé, ainsi que son montant ;

, comment il est décidé, perçu et dépensé, ainsi que son montant ; dans quelle mesure les citoyens européens contribuent au budget de l’UE ;

pourquoi la contribution de certains pays au budget de l’UE est plus importante que d’autres ;

ce qu’est la cohésion ;

; pourquoi certains croient aux mythes entourant l’UE et comment nous pouvons transformer une situation de crise en une possibilité formidable.

À la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’UE, nous disposons de toute une série d’experts aptes à remettre en question nos convictions, croyances et préjugés sur des thèmes allant du climat à la cybercriminalité, en passant par la santé et l’urbanisation. Dans cet épisode, vous entendrez le vice-président Alexander Stubb, ainsi que Mariusz Krukowski, conseiller politique principal à la BEI, qui travaille notamment sur les questions budgétaires de l’UE et sur le Brexit.

