Dans cet épisode, vous découvrirez :

ce que sont les compétences , c’est-à-dire ce que vous savez faire (comme parler en public ou préparer une présentation) et non ce que vous savez (vos connaissances) ;

, c’est-à-dire ce que vous savez faire (comme parler en public ou préparer une présentation) et non ce que vous savez (vos connaissances) ; que désormais l’éducation des enfants privilégie l’apprentissage et non la mémorisation, ou autrement dit, qu’elle incite à comprendre plutôt qu’à mémoriser. Cela revient à apprendre un savoir-être plutôt que des faits ;

que lorsque l’on change de métier (parfois aussi quand ce n’est pas le cas) on a besoin d’un renforcement des compétences . Cela consiste souvent à se former de nouveau pour que nos compétences correspondent aux besoins des employeurs sur un marché qui repose de plus en plus sur le numérique ;

. Cela consiste souvent à se former de nouveau pour que nos compétences correspondent aux besoins des employeurs sur un marché qui repose de plus en plus sur le numérique ; que les écoles préparent les enfants à l’évolution des mentalités concernant la carrière professionnelle entraînée par la transformation numérique ;

; comment un programme de l’UE rend l’éducation plus juste et plus inclusive sur le plan social.

À la Banque européenne d’investissement, la banque de l’UE, nous avons toutes sortes d’experts, comme les spécialistes en éducation que vous retrouvez dans cet épisode. Ils peuvent remettre en question nos convictions, nos croyances et nos préjugés sur des thèmes allant du climat à la cybercriminalité, en passant par la santé et l’urbanisation.

Nous avons lancé le podcast « Monster Under the Bed » pour passer ces mythes à la loupe. Dans chaque épisode, nous combattons l’un de ces monstres imaginaires cachés sous le lit pour faire triompher un mode de fonctionnement plus éclairé.

