Nombreux sont ceux qui considèrent que la transition numérique est cette poudre magique que la Fée Clochette répand sur les industries traditionnelles pour les faire virer au vert. Vous arrêtez de lire les journaux papier, vous consultez les nouvelles en ligne et, comme par enchantement, votre empreinte environnementale est réduite à néant, c’est ça ?

Eh bien non.

Dans cet épisode du podcast « Le monstre sous le lit », vous découvrirez :

l’ampleur de l’incidence du secteur numérique sur le climat ;

ce qu’est le paradoxe de Jevons ;

ce qu’entreprend le secteur du numérique en matière de dépollution ;

l’idée que, même lorsque les services numériques recourent aux énergies renouvelables, ces ressources pourraient être employées à d’autres fins plus essentielles. Résistons donc à toutes les vidéos de chats ;

comment, à l’échelle individuelle, réduire les émissions de CO 2 liées à nos habitudes technologiques.

Dans cet épisode, j’invite deux collègues de la Banque européenne d’investissement : Harald Gruber, le chef de la division Infrastructures numériques et Shirley Rizk, de la direction de la gestion des risques. Ce sont deux des nombreux experts de la banque de l’UE qui nous aident à remettre en cause divers mythes, rumeurs et fausses idées que nous tentons de déconstruire dans cette série de podcasts.

Chaque épisode dévoile un « monstre sous le lit », un concept qui nous fait peur ou que nous tenons, à tort, pour vrai. Découvrez nos épisodes sur l’urbanisation, les soins de santé, l’éducation et bien d’autres thématiques.

