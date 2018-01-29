Êtes-vous prêt à concéder que vous ne savez rien sur les prêts concessionnels ? Mais si vous êtes prêt à faire cette concession, c’est que vous savez ce que « concéder » signifie. Eh bien maintenant, tenez-vous prêt à découvrir ce que sont réellement ces prêts concessionnels. L’impact sera considérable, nous en sommes convaincus.

Heike Ruettgers, chef de la division Financement du développement et de l’investissement d’impact à la Banque européenne d’investissement, participe cette semaine à notre podcast A Dictionary of Finance pour expliquer ces deux expressions clés dans le domaine du financement du développement.

Selon Heike, les prêts concessionnels se distinguent de l’aide traditionnelle de la manière suivante : « Comme il s’agit de prêts, l’argent revient, ce qui vous permet de réutiliser les fonds pour de nouveaux projets. Vous pouvez recycler et engager à nouveau ces ressources dans d’autres opérations. »

« Ainsi, ajoute-t-elle, on peut concrétiser des projets qui ne verraient pas le jour autrement. »

Les prêts concessionnels utilisent l’argent public pour attirer des financements privés en servant de tampon capable d’absorber les pertes éventuelles des investisseurs privés. C’est dans ce contexte que Heike nous explique également comment fonctionnent le « panachage de ressources » (blending) et le « partage des risques » (risk sharing).

Investissement d’impact

Les prêts concessionnels permettent de rendre des projets viables sur le plan financier. En revanche, l’investissement d’impact (impact finance) soutient des projets qui sont déjà financièrement viables, mais qui ne trouvent pas d’investisseurs car ils concernent des pays ou des secteurs qui sont considérés comme risqués.

Les économistes Nina Fenton et Claudio Cali travaillent dans le domaine de l’investissement d’impact à la BEI. Ils interviennent dans ce podcast pour nous parler de ce type d’investissement ainsi que de la microfinance. Selon Nina, « contrairement aux prêts concessionnels, l’investissement d’impact ne vise pas à prêter à moindre coût, mais il permet d’apporter des fonds qui, sans cela, ne seraient tout simplement pas disponibles ».

