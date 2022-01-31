Renforcement du soutien au logement abordable et durable

Vidéo Banal à première vue : un logement pour Anselm

Pendant longtemps, Anselm a peiné à trouver un endroit où vivre à Dublin, jusqu’à ce qu’il devienne admissible au logement social. En juillet 2023, il a finalement emménagé dans un appartement abordable géré par Focus Ireland. Cela a changé sa vie.

Le nouvel immeuble résidentiel a été financé par la Housing Finance Agency (agence irlandaise pour le financement du logement) avec le soutien de la BEI. Entre 2016 et 2023, la BEI a soutenu l’agence à hauteur de 650 millions d’euros. Résultat : 5 000 logements sociaux et abordables construits et 550 rénovations énergétiques réalisées.