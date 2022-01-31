Renforcement du soutien au logement abordable et durable

Discours de bienvenue de Nadia Calviño, présidente de la BEI
Observations finales de Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI
Découvrez les grandes priorités stratégiques de la BEI. Nos initiatives favorisent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans l’Union européenne et dans le monde.
Banal à première vue : un logement pour Anselm
Pendant longtemps, Anselm a peiné à trouver un endroit où vivre à Dublin, jusqu’à ce qu’il devienne admissible au logement social. En juillet 2023, il a finalement emménagé dans un appartement abordable géré par Focus Ireland. Cela a changé sa vie.
Le nouvel immeuble résidentiel a été financé par la Housing Finance Agency (agence irlandaise pour le financement du logement) avec le soutien de la BEI. Entre 2016 et 2023, la BEI a soutenu l’agence à hauteur de 650 millions d’euros. Résultat : 5 000 logements sociaux et abordables construits et 550 rénovations énergétiques réalisées.