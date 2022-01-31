Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées
18
jui 2024

Renforcement du soutien au logement abordable et durable

Lieu: Online seminar

La BEI organise, pour le second semestre 2024, trois réunions préparatoires et une grande conférence pour aborder les défis auxquels le secteur est confronté et recenser les moyens les plus efficaces pour stimuler le soutien au logement et le financement de la construction et de la rénovation d’habitations abordables dans l’UE.

Cette première réunion a permis d’examiner les principaux obstacles administratifs, économiques et financiers en la matière, ainsi que les leviers susceptibles de mobiliser des investissements. Des exemples de la manière dont ces obstacles ont été surmontés avec succès y ont été présentés. 

Les enseignements tirés de cet événement serviront de base aux ateliers techniques qui se tiendront au début de l’automne et se termineront par une conférence sur le logement à la fin de l’année.

Ordre du jour  

  Discours de bienvenue de Nadia Calviño, présidente de la BEI

  Observations finales de Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI

  Lire le communiqué de presse

  Découvrez les grandes priorités stratégiques de la BEI. Nos initiatives favorisent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans l’Union européenne et dans le monde.

Articles sur des sujets connexes

Logements à Loures pour l’inclusion et contre la crise climatique
Face à un afflux de personnes fuyant le marché immobilier de Lisbonne, Loures stimule le logement, tout en luttant contre les changements climatiques.
Irlande : le logement social rend la vie plus abordable

En Irlande, grâce au soutien de la Banque européenne d’investissement, le logement social transforme la vie des laissés pour compte d’un marché hors de prix.

Un avenir plus abordable et durable dans le nord de la Suède
Des logements abordables et durables dans le nord de la Suède apporteront une aide à la population croissante et au secteur vert

Vidéo

Banal à première vue : un logement pour Anselm

Pendant longtemps, Anselm a peiné à trouver un endroit où vivre à Dublin, jusqu’à ce qu’il devienne admissible au logement social. En juillet 2023, il a finalement emménagé dans un appartement abordable géré par Focus Ireland. Cela a changé sa vie.

Le nouvel immeuble résidentiel a été financé par la Housing Finance Agency (agence irlandaise pour le financement du logement) avec le soutien de la BEI. Entre 2016 et 2023, la BEI a soutenu l’agence à hauteur de 650 millions d’euros. Résultat : 5 000 logements sociaux et abordables construits et 550 rénovations énergétiques réalisées.

custom-preview

Autres événements pouvant vous intéresser

1
-
31
Jan
2022
Dec
2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.

1
-
31
Jan
2025

EIB Institute Foresight Series

The EIB Institute’s Foresight series brings together experts and helps the EIB Group anticipate future challenges and opportunities, ensuring its actions remain forward-looking and resilient.

Institutional EIB Institute
30
-
31
Oct
2025
Mar
2026

EIB Group housing roadshow

The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.