Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) et l’Institut allemand de recherche économique (DIW) ont organisé un événement pour discuter des mesures destinées à restructurer l’économie en Allemagne et en Europe dans le respect du climat.

Intervenants :

  • Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI – Lire le discours
  • Marcel Fratzscher, président de DIW Berlin
  • Claudia Kemfert, économiste de l’énergie au DIW
  • Christian Schubert, vice-président de BASF

Pour en savoir plus, consultez le programme complet.

Regarder la rediffusion

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
27
Aou
2025

Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne
24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne