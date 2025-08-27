Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) et l’Institut allemand de recherche économique (DIW) ont organisé un événement pour discuter des mesures destinées à restructurer l’économie en Allemagne et en Europe dans le respect du climat.
Intervenants :
- Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI – Lire le discours
- Marcel Fratzscher, président de DIW Berlin
- Claudia Kemfert, économiste de l’énergie au DIW
- Christian Schubert, vice-président de BASF
