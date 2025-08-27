Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Horizon Europe est le programme-cadre de recherche et d’innovation (R-I) le plus ambitieux de l’UE.

Ce programme innovant propose de nouveaux instruments pour dynamiser le paysage de la recherche et de l’innovation dans l’UE. Il fixe pour objectif de consacrer au moins 35 % des dépenses à l’action en faveur du climat, renforce l’engagement de l’UE visant à faciliter les liens de collaboration en matière de R-I en Europe et met en place une politique plus large pour intensifier la coopération en matière de R-I à l’échelle mondiale. Horizon Europe – comme son prédécesseur Horizon 2020 – conjugue un solide ancrage dans l’excellence et un fort engagement en faveur de la science fondamentale.

Grâce à InnovFin relevant de Horizon 2020, la Commission européenne et le Groupe BEI sont parvenus à soutenir des technologies de pointe qui encouragent la création d’une Europe verte, numérique et saine. Cela va des nouvelles batteries jusqu’aux centrales houlomotrices de démonstration et aux parcs éoliens flottants, en passant par des projets dans les sciences de la vie qui contribuent à la lutte contre le cancer ou à la mise au point de vaccins et de traitement contre le coronavirus.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, participera à une table ronde sur la manière dont Horizon Europe et des investissements nationaux publics et privés peuvent générer des synergies pour accélérer les transitions verte et numérique dans le cadre d’un nouvel Espace européen de la recherche. La discussion abordera en outre la manière dont ces synergies peuvent être encouragées dans le cadre des plans pour la reprise et la résilience. Lire son discours.

Pour les États membres, la nouvelle facilité pour la reprise et la résilience, pièce maîtresse du programme de relance « Next Generation EU », représente une possibilité importante de soutien financier à grande échelle pour les investissements et les réformes en matière de R-I.

Programme

  • Manuel Heitor, ministre des sciences, des technologies et de l’enseignement supérieur, Portugal
  • Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse
  • Cristian-Silviu Buşoi, président de la commission ITRE, Parlement européen

Question centrale : comment Horizon Europe et des investissements nationaux publics et privés peuvent-ils générer des synergies pour accélérer les transitions verte et numérique dans le cadre d’un nouvel EER ? Comment ces synergies peuvent-elles être encouragées dans le cadre des plans pour la reprise et la résilience ?

Animateur : Jean-Eric Paquet, directeur général de la DG RTD

Orateurs invités : 

  • Emmanuelle Charpentier, Institut Max Planck, Berlin, Prix Nobel de chimie 2020 (présence à confirmer)
  • Richard Roberts, lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine 1993, directeur scientifique, New England Biolabs
  • Christian Ehler, député européen, rapporteur du programme spécifique Horizon Europe
  • Mark Ferguson, directeur général, Science Foundation Ireland, et président du comité consultatif du Conseil européen de l’innovation
  • Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI
  • Miguel Bello, PDG, Atlantic International Research Centre (AIR Centre)
  • Maria Teresa Fabregas Fernandez, directrice, Groupe de travail pour la relance et la résilience de la CE
  • Pascal Lamy, président du comité de mission « Santé des océans, des mers et des eaux côtières et intérieures »
  • Peter Carlsson, PDG, Northvolt

Débat avec les ministres (sur inscription préalable)

Question centrale : comment Horizon Europe et des investissements nationaux publics et privés peuvent-ils être mobilisés en totale synergie en faveur d’un avenir sain et résilient, qu’il s’agisse d’éradiquer la pandémie de COVID-19 et de prévenir des pandémies futures, ou de s’atteler à la question des matériaux avancés et des systèmes biomédicaux ? Comment ces synergies peuvent-elles être encouragées dans le cadre des plans pour la relance et la résilience ?

Animateur : Jean-Pierre Bourguignon, président par intérim du Conseil européen de la recherche

  • Dan Nica, député européen, rapporteur du programme-cadre Horizon Europe
  • Ugur Sahin, président de BioNTech
  • Elvira Fortunato, lauréate d’une bourse du Conseil européen de la recherche, Université nouvelle de Lisbonne (NOVA), ancienne conseillère scientifique en chef de la CE
  • Lars Montellius, directeur, Laboratoire international de nanotechnologie ibérique (INL)
  • Peter Visser, SALD - Spatial Atom Layer Deposition
  • Kristina Edström, université d’Uppsala, présidente de l’initiative Battery 2030+
  • Jan-Eric Sundgren, président du conseil d’administration de SwedeNanotech, ancien premier vice-président du groupe Volvo

Débat avec les ministres (sur inscription préalable)

Question centrale : comment l’intelligence artificielle, la science quantique et les solutions informatiques modernes soutiendront-elles la double transition verte et numérique et contribueront-elles à encourager des systèmes socio-économiques et industriels durables en Europe ?

Animatrice : Daniela Braga, DefinedCrowd

  • Graça Carvalho, députée européenne, rapporteure pour les partenariats Horizon Europe
  • Cédric Villani, président de l’Office parlementaire pour l’évaluation des choix scientifiques et technologiques, France, Médaille Fields 2010, ancien conseiller scientifique en chef de la CE
  • Célia Reis, ALTRAN (South Europe)
  • Martin Vechev, lauréat d’une bourse du Conseil européen de la recherche, ETH Zurich
  • João Barros, PDG, Venian
  • Gioia Ghezzi, présidente du conseil de direction de l’Institut européen d’innovation et de technologie (présence à confirmer)
  • Stoyan Markov, Centre national pour les applications de supercalcul, Bulgarie (présence à confirmer)
  • Connie Hedegaard, présidente du comité de mission « Adaptation au changement climatique, y compris la transformation de la société » (présence à confirmer)

Débat avec les ministres (sur inscription préalable)

  • Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse
  • Anja Karliczek, ministre fédéral de l’éducation et de la recherche, Allemagne
  • Simona Kustec, ministre de l’éducation, des sciences et des sports, Slovénie
  • Manuel Heitor, ministre des sciences, des technologies et de l’enseignement supérieur, Portugal
  • Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, la recherche, la culture, l’éducation et la jeunesse

Vous trouvez de plus amples informations sur Horizon Europe et le programme complet ici

 

Watch the livestream of the event

Pour en savoir plus sur les activités de la BEI en matière d’innovation, consultez la publication Innovation – Tour d’horizon 2020.

Découvrez comment la BEI soutient la recherche et l’innovation et l’économie numérique.

Innovation et compétences

La crise climatique, le vieillissement et la croissance démographiques ainsi que l’épuisement des ressources sont autant d’appels à transformer notre manière de vivre, d’apprendre, de travailler et de produire. L’innovation et la technologie jouent un rôle essentiel en faveur d’une telle transformation.

InnovFin – Financement européen de l’innovation

Que vous soyez une petite et moyenne entreprise (PME), une grande société ou un institut de recherche, InnovFin peut vous proposer l’instrument de financement adapté à votre projet de recherche et d’innovation.

Économie numérique

Il est essentiel de soutenir l’économie numérique pour stimuler l’innovation et les services technologiques et pour renforcer la productivité.

