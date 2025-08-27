© Euraxess

Horizon Europe est le programme-cadre de recherche et d’innovation (R-I) le plus ambitieux de l’UE.

Ce programme innovant propose de nouveaux instruments pour dynamiser le paysage de la recherche et de l’innovation dans l’UE. Il fixe pour objectif de consacrer au moins 35 % des dépenses à l’action en faveur du climat, renforce l’engagement de l’UE visant à faciliter les liens de collaboration en matière de R-I en Europe et met en place une politique plus large pour intensifier la coopération en matière de R-I à l’échelle mondiale. Horizon Europe – comme son prédécesseur Horizon 2020 – conjugue un solide ancrage dans l’excellence et un fort engagement en faveur de la science fondamentale.

Grâce à InnovFin relevant de Horizon 2020, la Commission européenne et le Groupe BEI sont parvenus à soutenir des technologies de pointe qui encouragent la création d’une Europe verte, numérique et saine. Cela va des nouvelles batteries jusqu’aux centrales houlomotrices de démonstration et aux parcs éoliens flottants, en passant par des projets dans les sciences de la vie qui contribuent à la lutte contre le cancer ou à la mise au point de vaccins et de traitement contre le coronavirus.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, participera à une table ronde sur la manière dont Horizon Europe et des investissements nationaux publics et privés peuvent générer des synergies pour accélérer les transitions verte et numérique dans le cadre d’un nouvel Espace européen de la recherche. La discussion abordera en outre la manière dont ces synergies peuvent être encouragées dans le cadre des plans pour la reprise et la résilience. Lire son discours.

Pour les États membres, la nouvelle facilité pour la reprise et la résilience, pièce maîtresse du programme de relance « Next Generation EU », représente une possibilité importante de soutien financier à grande échelle pour les investissements et les réformes en matière de R-I.