L’événement InvestEU: Financing Europe’s future (InvestEU : financer l’avenir de l’Europe) a mis en lumière les possibilités offertes par InvestEU, en a présenté les bénéficiaires et a fourni une occasion de dialogue avec les partenaires et les parties prenantes de ce programme.

Les partenaires et les parties prenantes se sont réunis à l’occasion de l’événement InvestEU: Financing Europe’s future, qui a présenté le succès et l’impact immédiat du programme InvestEU auprès de ses parties prenantes. Il a également mis en évidence la contribution du programme à la croissance de l’économie de l’UE, à la compétitivité des entreprises européennes et à la mise en œuvre de la transition écologique et numérique de l’Europe.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, a procédé à un échange de vues avec Vincent Van Peteghem, ministre belge des finances, et Jyrki Katainen, ancien Premier ministre finlandais et ancien vice-président de la Commission européenne. Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI, a participé à une table ronde abordant InvestEU sous l’angle des partenaires chargés de sa mise en œuvre. Nadia Calviño, présidente de la BEI, a clôturé l’événement aux côtés d’Elena Flores, directrice générale adjointe des affaires économiques et financières de la Commission européenne.

Lire le discours de la présidente Calviño

Lire le communiqué de presse