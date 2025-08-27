Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
L’événement InvestEU: Financing Europe’s future (InvestEU : financer l’avenir de l’Europe) a mis en lumière les possibilités offertes par InvestEU, en a présenté les bénéficiaires et a fourni une occasion de dialogue avec les partenaires et les parties prenantes de ce programme.

Les partenaires et les parties prenantes se sont réunis à l’occasion de l’événement InvestEU: Financing Europe’s future, qui a présenté le succès et l’impact immédiat du programme InvestEU auprès de ses parties prenantes. Il a également mis en évidence la contribution du programme à la croissance de l’économie de l’UE, à la compétitivité des entreprises européennes et à la mise en œuvre de la transition écologique et numérique de l’Europe.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, a procédé à un échange de vues avec Vincent Van Peteghem, ministre belge des finances, et Jyrki Katainen, ancien Premier ministre finlandais et ancien vice-président de la Commission européenne. Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI, a participé à une table ronde abordant InvestEU sous l’angle des partenaires chargés de sa mise en œuvreNadia Calviño, présidente de la BEI, a clôturé l’événement aux côtés d’Elena Flores, directrice générale adjointe des affaires économiques et financières de la Commission européenne.

  Lire le discours de la présidente Calviño

  Lire le communiqué de presse

Regarder l’allocution de clôture de la présidente Calviño

Photothèque

EIB Vice-President Teresa Czerwińska exchanged views with Vincent Van Peteghem, Belgium's minister of finance, and Jyrki Katainen, Finland's former prime minister and former vice-president of the European Commission
InvestEU: Financing Europe's future
Photographe: Ricardo Harris ©EIB
Télécharger original
EIB Vice-President Teresa Czerwińska exchanged views with Vincent Van Peteghem, Belgium's minister of finance, and Jyrki Katainen, Finland's former prime minister and former vice-president of the European Commission.
InvestEU: Financing Europe's future
Photographe: Ricardo Harris ©EIB
Télécharger original
EIF Chief Executive, Marjut Falkstedt joined a panel discussion on InvestEU through the lens of the implementing partners.
InvestEU: Financing Europe's future
Photographe: Ricardo Harris ©EIB
Télécharger original
EIB President Nadia Calviño closed the event on InvestEU.
InvestEU: Financing Europe's future
Photographe: Ricardo Harris ©EIB
Télécharger original
Vice-president Teresa Czerwińska and president Nadia Calviño
InvestEU: Financing Europe's future
©European Union
Télécharger original
EIB President Nadia Calviño delivered the closing remarks.
InvestEU: Financing Europe's future
©European Union
Télécharger original
>@EIB

InvestEU

Le programme InvestEU vise à donner une impulsion supplémentaire à l’investissement durable, à l’innovation, à l’inclusion sociale et à la création d’emplois en Europe.

Le Groupe Banque européenne d’investissement, qui comprend le Fonds européen d’investissement, est le principal partenaire chargé de la mise en œuvre du programme InvestEU.

En savoir plus

