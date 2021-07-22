Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Le sommet européen sur l’éducation est l’événement annuel phare de l’espace européen de l’éducation, la vision commune de l’UE pour un secteur européen de l’éducation et de la formation moderne et inclusif, prêt à faire face aux transitions numérique et écologique.

Au cours de ce sommet, des participants de toute l’UE échangeront idées et bonnes pratiques pour trouver des réponses à plusieurs questions, notamment :

  • Comment améliorer le secteur de l’éducation au bénéfice de tous ?
  • Comment rendre l’éducation plus inclusive et plus équitable – de l’éducation et de l’accueil des jeunes enfants à l’enseignement supérieur et à la formation des adultes ?
  • Comment améliorer le bien-être des enseignants et des élèves ?
  • Comment des investissements intelligents peuvent-ils conduire à une éducation et à une formation de qualité ?
  • Comment faire progresser les transformations écologique et numérique du secteur ?

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a participé au sommet sur l’éducation, notamment à la table ronde consacrée aux tendances et développements futurs de l’éducation, en compagnie de plusieurs ministres de l’enseignement.

Vous trouverez le programme complet et plus d'informations ici.

 

Articles de la BEI relatifs à l’éducation

Découvrir l’incidence des projets que la BEI finance

22 juillet 2021

Une aide intelligente pour les enfants autistes

Le robot QT utilise l’intelligence artificielle pour aider les parents et les thérapeutes à faire faire de grands progrès aux enfants autistes.
Éducation et formation Luxembourg Union européenne Éducation et formation Transformation numérique et innovation technologique
8 août 2018

Arménie : des jardins d’enfants plus sûrs grâce à une aide de l’UE visant l’efficacité énergétique

À Erevan, les structures d’accueil d’enfants sont délabrées, mais une importante subvention octroyée par des donateurs européens pour la rénovation de 150 jardins d’enfants les rendra plus économes en énergie – et plus sûres pour les enfants.
Infrastructures Éducation et formation Économie circulaire Santé et sciences de la vie Arménie Voisinage oriental Infrastructure Éducation et formation Développement - international Climat et environnement Énergie Économie circulaire
Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
27
Aou
2025

Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d'administration au moins six fois par an.
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne
24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d'administration au moins six fois par an.
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne