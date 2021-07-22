Le sommet européen sur l’éducation est l’événement annuel phare de l’espace européen de l’éducation, la vision commune de l’UE pour un secteur européen de l’éducation et de la formation moderne et inclusif, prêt à faire face aux transitions numérique et écologique.

Au cours de ce sommet, des participants de toute l’UE échangeront idées et bonnes pratiques pour trouver des réponses à plusieurs questions, notamment :

Comment améliorer le secteur de l’éducation au bénéfice de tous ?

Comment rendre l’éducation plus inclusive et plus équitable – de l’éducation et de l’accueil des jeunes enfants à l’enseignement supérieur et à la formation des adultes ?

Comment améliorer le bien-être des enseignants et des élèves ?

Comment des investissements intelligents peuvent-ils conduire à une éducation et à une formation de qualité ?

Comment faire progresser les transformations écologique et numérique du secteur ?

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a participé au sommet sur l’éducation, notamment à la table ronde consacrée aux tendances et développements futurs de l’éducation, en compagnie de plusieurs ministres de l’enseignement.

Vous trouverez le programme complet et plus d’informations ici.