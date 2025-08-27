Le Groupe Banque européenne d’investissement a réuni des représentants du secteur public, de l’UE, des banques et des institutions financières, du secteur privé et des médias pour un séminaire interactif sur la façon de promouvoir une croissance verte et inclusive dans le secteur géorgien des microentreprises et des petites et moyennes entreprises (MPME). Les résultats d’études récentes menées par la BEI ont été présentés pendant le séminaire.

Lors de la première session, la promotion des financements à l’appui de la croissance, de l’innovation et de la protection du climat a été abordée sous l’angle réglementaire et politique. Sur la base des données recueillies grâce à l’enquête menée auprès des entreprises, le point a été fait sur les difficultés rencontrées par les entreprises pour accéder aux financements, puis la question du soutien à une croissance économique durable et inclusive a été examinée, ainsi que celle de la définition d’approches pour l’écologisation du système financier.

La deuxième session, qui avait pour thème le financement des MPME et la finance inclusive, a porté sur le rôle du secteur financier dans la levée de ces contraintes et sur les stratégies visant à augmenter les prêts à l’appui d’investissements verts et en faveur des populations ou segments mal desservis de l’économie, tels que les femmes, les jeunes ou les zones rurales. Les participants ont présenté des exemples concrets et des initiatives qui sont déjà en cours ou sur le point d’être lancées.

