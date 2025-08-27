Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Le Groupe Banque européenne d’investissement a réuni des représentants du secteur public, de l’UE, des banques et des institutions financières, du secteur privé et des médias pour un séminaire interactif sur la façon de promouvoir une croissance verte et inclusive dans le secteur géorgien des microentreprises et des petites et moyennes entreprises (MPME). Les résultats d’études récentes menées par la BEI ont été présentés pendant le séminaire.

Lors de la première session, la promotion des financements à l’appui de la croissance, de l’innovation et de la protection du climat a été abordée sous l’angle réglementaire et politique. Sur la base des données recueillies grâce à l’enquête menée auprès des entreprises, le point a été fait sur les difficultés rencontrées par les entreprises pour accéder aux financements, puis la question du soutien à une croissance économique durable et inclusive a été examinée, ainsi que celle de la définition d’approches pour l’écologisation du système financier.

La deuxième session, qui avait pour thème le financement des MPME et la finance inclusive, a porté sur le rôle du secteur financier dans la levée de ces contraintes et sur les stratégies visant à augmenter les prêts à l’appui d’investissements verts et en faveur des populations ou segments mal desservis de l’économie, tels que les femmes, les jeunes ou les zones rurales. Les participants ont présenté des exemples concrets et des initiatives qui sont déjà en cours ou sur le point d’être lancées.

Pour en savoir plus sur le programme et les intervenants, cliquez ici.

Presentations

Watch the event highlights

>@EIB

La BEI soutient les MPME en Géorgie

La BEI est l’un des principaux prêteurs institutionnels du secteur financier géorgien pour le soutien aux MPME. 

  Lire l’article  

>@Nicholas Lapite/EIB

La Géorgie et la BEI

La BEI travaille avec la Géorgie depuis 2007, en aidant les petites entreprises, en renforçant les infrastructures et en contribuant à la transformation du pays.

  En savoir plus  

Récits et publications

Diagnostic-pays de la Géorgie
Les financements en Géorgie : les petites et moyennes entreprises et le secteur privé
Un fromage géorgien à la saveur suisse
Rapport BEI Monde 2022/2023 – L’impact
Des fraises sous garantie
Résilience des entreprises pendant la pandémie et au-delà

Nos activités

 

Petites entreprises
Nous travaillons avec un vaste réseau de partenaires pour soutenir les petites et moyennes entreprises.

 

La BEI en bref
Nous bâtissons un avenir meilleur grâce à l’action pour le climat, à l’innovation et au développement durable en Europe et au-delà.

 

BEI Monde
Les grands défis d’aujourd’hui revêtent une dimension mondiale. Partout dans le monde, nos investissements contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
27
Aou
2025

Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne
24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne