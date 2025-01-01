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Cette année, la conférence MED de la BEI s’est tenue à Barcelone, où la Banque a réuni des décisionnaires clés afin qu’ils examinent comment tirer parti du plan économique et d’investissement pour le voisinage méridional de l’Union européenne et de sa nouvelle stratégie « Global Gateway » pour renforcer les investissements dans la transition écologique, le développement des infrastructures, la transformation numérique et l’inclusion sociale dans la région méditerranéenne.

  Pour en savoir plus sur l’ordre du jour et les intervenants, cliquez ici.

Faits marquants de la conférence

Regardez les faits marquants de la conférence MED 2023 de la BEI.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI
« Nous vivons un moment critique... où nous devons promouvoir la croissance, l’inclusion et l’investissement. »
Hassan Abdalla, gouverneur de la Banque centrale d’Égypte
« Nous servons tous les deux nos propres intérêts en coopérant. »
Hélène Le Gal, directrice exécutive du SEAE pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
« Il est important... que tout le monde mette la main à la pâte. »
Henrike Trautmann, directrice faisant fonction à la direction Voisinage méridional et Turquie de la Commission européenne
« Les gens ont besoin de sentir que ce que nous faisons les aide réellement dans leur vie quotidienne. »
Walid Mansour, codirecteur général de Middle East Venture Partners
« Heureusement, les financements sont de plus en plus accessibles aux entrepreneurs qui entament leur parcours. »

Articles et publications de la BEI

Rapports 2023 de BEI Monde – L’histoire et l’impact
Une porte vers la coopération
Rapport d’activité 2022 du Groupe Banque européenne d’investissement
L’enquête de la BEI sur le climat : mesures gouvernementales, choix personnels et transition écologique
L’enquête de la BEI sur le climat : l’Afrique et le Moyen-Orient
Enquête du Groupe BEI sur l’investissement : qu’est-ce qui pousse les entreprises à investir dans la lutte contre les changements climatiques ?

Nos activités

 

La BEI en bref

Nous bâtissons un avenir meilleur grâce à l’action pour le climat, à l’innovation et au développement durable en Europe et au-delà.

 

BEI Monde

Les grands défis d’aujourd’hui revêtent une dimension mondiale. Partout dans le monde, nos investissements contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques.

 

Climat et durabilité environnementale

La société traverse une période d’urgence climatique et environnementale. Nous sommes à l’avant-garde de la lutte mondiale contre les changements climatiques et la dégradation de l’environnement.

 

Énergie durable et ressources naturelles

La BEI investit dans des projets qui protègent les ressources naturelles et la biodiversité, notamment dans les domaines des énergies durables, de l’agriculture, de l’eau et de la gestion des déchets.

 

Innovation

L’innovation est au cœur des progrès de l’humanité. Nous nous employons à lever les obstacles à l’investissement et à placer l’UE aux avant-postes de la prochaine vague d’innovations.

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Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne