Cette année, la conférence MED de la BEI s’est tenue à Barcelone, où la Banque a réuni des décisionnaires clés afin qu’ils examinent comment tirer parti du plan économique et d’investissement pour le voisinage méridional de l’Union européenne et de sa nouvelle stratégie « Global Gateway » pour renforcer les investissements dans la transition écologique, le développement des infrastructures, la transformation numérique et l’inclusion sociale dans la région méditerranéenne.

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