Alors que les économies européennes sont aux prises avec une hausse du coût d’emprunt et des budgets publics serrés, l’intégration financière en Europe reste plus faible qu’avant la crise financière mondiale, et les marchés des capitaux européens accusent un retard par rapport à ceux d’autres économies avancées.

Le parachèvement du marché unique européen peut relever efficacement ces défis financiers. Cependant, malgré les avantages évidents qui en découleraient, la volonté politique de finaliser cette intégration semble s’étioler.

Nadia Calviño, présidente de la BEI, s’est penchée sur cette question lors de la table ronde intitulée Uniting Europe’s Markets (unir les marchés européens) qui a réuni d’autres éminents spécialistes lors du Forum économique mondial. La présidente Calviño a discuté du rôle du Groupe BEI dans la levée des futurs obstacles à la réalisation d’un marché pleinement intégré qui profite à l’ensemble de la population européenne.

  En savoir plus sur la participation de la présidente Calviño au Forum économique mondial

  Voir la rediffusion de la table ronde

Uniting Europe’s Markets (unir les marchés européens) – Intervenants

  • Nadia Calviño, présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI)
  • Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE)
  • Stephanie Flanders, cheffe du service Économie et gouvernement de Bloomberg LP
  • Roelof Botha, associé gérant à Sequoia Capital Operations LLC
  • Paschal Donohoe, président de l’Eurogroupe et ministre irlandais des dépenses publiques, de la mise en œuvre du plan de développement national et des réformes
  • Christian Sewing, directeur général de Deutsche Bank AG

La présidente Calviño dans les médias

Nadia Calviño avec Karen Tso et Steve Segwick de CNBC

La présidente a exposé les priorités du Groupe BEI en matière de soutien aux investissements stratégiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE.

Un entretien avec Flavia Lacqua de Bloomberg

La présidente de la BEI a discuté des besoins de financement de l’Ukraine et de ses priorités à la tête de la BEI.

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d'administration au moins six fois par an.
Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d'administration au moins six fois par an.
