Alors que les économies européennes sont aux prises avec une hausse du coût d’emprunt et des budgets publics serrés, l’intégration financière en Europe reste plus faible qu’avant la crise financière mondiale, et les marchés des capitaux européens accusent un retard par rapport à ceux d’autres économies avancées.

Le parachèvement du marché unique européen peut relever efficacement ces défis financiers. Cependant, malgré les avantages évidents qui en découleraient, la volonté politique de finaliser cette intégration semble s’étioler.

Nadia Calviño, présidente de la BEI, s’est penchée sur cette question lors de la table ronde intitulée Uniting Europe’s Markets (unir les marchés européens) qui a réuni d’autres éminents spécialistes lors du Forum économique mondial. La présidente Calviño a discuté du rôle du Groupe BEI dans la levée des futurs obstacles à la réalisation d’un marché pleinement intégré qui profite à l’ensemble de la population européenne.

En savoir plus sur la participation de la présidente Calviño au Forum économique mondial

Uniting Europe’s Markets (unir les marchés européens) – Intervenants