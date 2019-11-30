Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

La 5e session de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement – le forum sur l’environnement de plus haut niveau au monde – s’est tenue du 28 février au 2 mars à Nairobi. Son thème général s’intitulait « Renforcer les actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable ». La BEI, en sa qualité de banque européenne du climat (et de l’environnement), a partagé son point de vue dans le cadre d’un certain nombre d’événements, accueillis avec intérêt par un large éventail de parties prenantes – décideurs politiques, entreprises, institutions financières et société civile.

Événements marquants

28 février

  • 13 h 15 - 14 h 45 heure d’Afrique orientale (EAT) – « Accélérer la transition juste vers une économie circulaire en Afrique » avec Christopher Hurst, directeur général de la direction des projets de la BEI
    Plus d’informations
  • 18 h 15 - 19 h 45 EAT – « La Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes : revoir à la hausse les ambitions pour la nature » avec Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé du climat et de l’environnement (Plus d’informations et diffusion en direct)

 

1er mars

  • 13 h 15 - 14 h 45 EAT – « De la reprise à la transformation : l’écologisation des économies, pour les populations et pour la planète », avec Christopher Hurst, directeur général de la direction des projets de la BEI (Plus d’informations)

En savoir plus sur nos actions en faveur de l’écologie

Ensemble pour le climat

Nous sommes déterminés à concrétiser les objectifs climatiques de l’UE, tant en Europe que dans le reste du monde.

30 novembre 2019

Protection des paysages

Aux côtés de ses partenaires, la BEI investit dans des fonds qui favorisent la conservation et la réhabilitation de nos habitats naturels, tels que le Fonds pour la neutralité en matière de dégradation des terres ou le Fonds Althelia pour le climat. Découvrez les paysages à couper le souffle qu’ils protègent dans cette vidéo.
YPsv9YrHu0Q
Capital-risque et capital-investissement Fonds propres Capital-risque Environnement Actions et fonds d'investissement Climat Climat et environnement
9 août 2017

Des chevaux sauvages comme intérêts

Rewilding Europe met en œuvre une nouvelle solution de gestion de la biodiversité et, par là même, redonne vie à des animaux préhistoriques.
Biodiversité Environnement NCFF - Mécanisme de financement du capital naturel Bulgarie Union européenne Climat Climat et environnement

Autres événements pouvant vous intéresser

1-31
Jan Dec
2022 2025

Déjeuners-rencontres de la BEI

La représentation permanente de la BEI à Bruxelles organise des événements sur des questions d’actualité.
27
Aou
2025

Réunion n°585 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne
24
Sep
2025

Réunion n°586 du Conseil d’administration

Conformément à son Règlement intérieur, la BEI convoque des réunions de son conseil d’administration au moins six fois par an. Dans le respect de la politique de transparence du Groupe BEI, la Banque publie
Conseil d'administration Institutional Événement d'affaires Luxembourg Union européenne