La 5e session de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement – le forum sur l’environnement de plus haut niveau au monde – s’est tenue du 28 février au 2 mars à Nairobi. Son thème général s’intitulait « Renforcer les actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable ». La BEI, en sa qualité de banque européenne du climat (et de l’environnement), a partagé son point de vue dans le cadre d’un certain nombre d’événements, accueillis avec intérêt par un large éventail de parties prenantes – décideurs politiques, entreprises, institutions financières et société civile.

Événements marquants

28 février

13 h 15 - 14 h 45 heure d’Afrique orientale (EAT) – « Accélérer la transition juste vers une économie circulaire en Afrique » avec Christopher Hurst, directeur général de la direction des projets de la BEI

18 h 15 - 19 h 45 EAT – « La Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes : revoir à la hausse les ambitions pour la nature » avec Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé du climat et de l'environnement (Plus d'informations et diffusion en direct)

1er mars