La manifestation « Retour à la santé : rattraper le temps perdu » a été organisée par Project Syndicate le 23 juin 2021.

La crise liée au COVID-19 a révélé des inégalités qu’il conviendra de combattre afin de construire des sociétés plus durables, plus résilientes et plus inclusives. La pandémie nous a montré que l’insuffisance des capacités de santé publique à un endroit peut entraîner des problèmes partout dans le monde. Et elle nous a rappelé que les plus pauvres et les plus vulnérables subissent de plein fouet les conséquences de nos échecs collectifs.

Il est essentiel que ces populations soient au cœur de nos efforts de relance. Les crises peuvent nous donner l’occasion de recommencer à zéro, de démonter les idées toutes faites et de tirer parti de l’ingéniosité et de la créativité humaines. Toutefois, la pandémie a retardé le programme de développement durable. En mettant en évidence des questions qui ne peuvent plus être ignorées, et en remettant la science à sa juste place au cœur de nos processus décisionnels, la crise peut – et doit – servir de signal d’alarme.

Lors de cette manifestation sur la santé et le développement à l’échelle mondiale, des experts de premier plan se sont penchés sur l’héritage immédiat de la pandémie et ont examiné les solutions qui permettront de bâtir un avenir plus sain et plus équitable. Parmi les intervenants figuraient Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Winnie Byanyima, directrice exécutive de l’ONUSIDA, David Miliband, président-directeur général du Comité international de secours, Julia Gillard, ancienne Première ministre australienne, Angus Deaton, prix Nobel d'économie, et Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Regarder l'événement

Message du président Hoyer lors de la manifestation Retour à la santé

Programme

Loin d’être un « cygne noir », la pandémie de COVID-19 n’était pas seulement prévisible, mais effectivement prévue par des experts en santé publique. Que faire pour que cet épisode tragique ne se reproduise jamais ?

15 h 00 – Observations liminaires : Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé

15 h 05 – Débat et questions-réponses avec les médias internationaux :

  • Agnes Binagwaho, ancienne ministre de la santé du Rwanda, vice-chancelière de la University of Global Health Equity
  • Sally Davies, envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la résistance aux antimicrobiens
  • David Miliband, président-directeur général du Comité international de secours

15 h 55 – Observations finales : Seth Berkley, directeur général de Gavi, l’Alliance du vaccin

16 h 00 – Observations finales : Gro Harlem Brundtland, ancienne directrice générale de l’Organisation mondiale de la santé, membre de The Elders

16 h 05 – Pause

Bien que l’idée d’une couverture sanitaire universelle soit simple, sa mise en place ne sera guère aisée. Comment et dans quelle mesure ce principe devrait-il être pris en compte dans la stratégie plus large de développement économique des pays à revenu faible et intermédiaire après la pandémie ?

16 h 20 – Observations liminaires : Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement

16 h 25 – Débat et questions-réponses avec les médias internationaux : 

  • Ann Aerts, directrice de la fondation Novartis
  • Winnie Byanyima, directrice exécutive de l’ONUSIDA
  • Angus Deaton, lauréat du prix Nobel d’économie
  • Carl Manlan, directeur opérationnel de la fondation Ecobank

17 h 15 – Observations finales : Julia Gillard, ancienne Première ministre de l’Australie, présidente de Wellcome

Coup de projecteur

La coopération internationale est essentielle pour mettre un terme à la crise du COVID-19, remédier à des problématiques de santé publique et favoriser la reprise économique et sociale. Découvrez comment la BEI contribue à lutter contre la pandémie et à promouvoir le développement durable.

5 mai 2021

Un accès innovant et équitable aux vaccins contre le COVID-19

COVAX est une initiative soutenue par la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement, en partenariat avec GAVI, l’Alliance du vaccin, qui vise à assurer un accès juste et équitable aux vaccins contre le COVID-19 dans 92 pays émergents et en développement.
z-NrO5AWRjE
Santé et sciences de la vie Covid-19 Infrastructures sociales
3 juin 2021

Des dirigeants du monde entier s’unissent pour un accès mondial équitable aux vaccins contre le COVID-19

Des dirigeants du monde entier ont uni leurs forces lors du sommet sur la garantie de marché COVAX de Gavi « Un monde protégé » sous l’égide du Premier ministre japonais, Suga Yoshihide, et du président du Conseil d’administration de Gavi, José Manuel Barroso. Ils se sont engagés à soutenir la garantie de marché COVAX de Gavi à hauteur de 2,4 milliards d’USD, portant le total des fonds destinés à l’achat de vaccins anti-COVID-19 à 9,6 milliards d’USD. En outre, les donateurs se sont engagés à contribuer pour un montant de 775 millions d’USD à la distribution de vaccins.
Institutional Santé et sciences de la vie Covid-19 Le Comité de direction Voisinage méridional Afrique subsaharienne Infrastructures sociales
15 décembre 2020

Solidarité sur le front des vaccins

Une initiative mondiale novatrice visant à atténuer l’impact sanitaire et économique de la pandémie offre aux pays pauvres un accès à un vaccin contre le COVID-19.
Santé et sciences de la vie Voisinage méridional Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Infrastructures sociales
14 juin 2021

Un partenariat avec l’Afrique

Cette publication présente le bilan des réalisations de la BEI en Afrique et sa vision de son futur partenariat avec le continent.

Cameroun Afrique subsaharienne Développement - international
21 mai 2021

Team Europe lance une nouvelle plateforme de financement à l’appui de la sécurité et de la résilience en matière de santé en Afrique

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, ont présenté aujourd’hui une nouvelle initiative visant à renforcer le soutien financier et technique pour améliorer la résilience sanitaire et renforcer les compétences en matière de soins dans toute l’Afrique.
Institutional Commission européenne Santé et sciences de la vie Partenaires Équipe Europe Covid-19 Le Comité de direction Afrique subsaharienne Développement - international Infrastructures sociales

Soutenir les soins de santé dans le monde entier

D’un hôpital au Maroc au relèvement après des catastrophes nationales, découvrez comment la BEI contribue à l’amélioration des services de santé.

21 mai 2021

Pour une plus grande résilience de l’Afrique en matière de santé

The EIB is today, alongside the European Commission, inviting African and European finance partners to join a new platform aimed at scaling up health resilience in Africa. The new Sustainable Healthcare Industry for Resilience in Africa (SHIRA) financing platform will step up the coordination of efforts to foster private sector investments as part of the Team Europe initiative to improve health security and resilience in Africa and boost local manufacturing capacity of vaccines and treatments.
1rSH5AWN2Qc
Santé et sciences de la vie Développement - international Infrastructures sociales
11 mars 2021

Providing access to healthcare for Moroccan citizens - Hospital of Salé

The EU and its bank the EIB, supported the construction, renovation and modernization of 16 hospitals in Morocco, with a loan worth of €70 million and a grant of more than €13 million, providing the Kingdom with state-of-the-art equipment and infrastructure enabling staff to work in better conditions. Hospital of Salé is one of them.
DVnIa9JSaIQ
Health and life sciences Morocco Southern Neighbourhood Global development Social infrastructure
23 avril 2021

Soutien à la reconstruction à la suite des dégâts causés par les cyclones tropicaux au Mozambique

En 2020, l’ « équipe d’Europe » a mis 200 millions d’euros à disposition pour reconstruire les zones endommagées par les cyclones Idai et Kenneth avec de nouvelles infrastructures à l’épreuve des changements climatiques. Le soutien de l’équipe d’Europe permettra d’améliorer les infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les villes touchées, et à les rendre plus résilientes face aux risques climatiques et aux événements extrêmes. Cliquez ici pour en savoir plus.
KvlNTBFKLV4
Infrastructures Santé et sciences de la vie Mozambique Afrique subsaharienne Climat et environnement Infrastructures sociales

 

