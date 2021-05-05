La manifestation « Retour à la santé : rattraper le temps perdu » a été organisée par Project Syndicate le 23 juin 2021.

La crise liée au COVID-19 a révélé des inégalités qu’il conviendra de combattre afin de construire des sociétés plus durables, plus résilientes et plus inclusives. La pandémie nous a montré que l’insuffisance des capacités de santé publique à un endroit peut entraîner des problèmes partout dans le monde. Et elle nous a rappelé que les plus pauvres et les plus vulnérables subissent de plein fouet les conséquences de nos échecs collectifs.

Il est essentiel que ces populations soient au cœur de nos efforts de relance. Les crises peuvent nous donner l’occasion de recommencer à zéro, de démonter les idées toutes faites et de tirer parti de l’ingéniosité et de la créativité humaines. Toutefois, la pandémie a retardé le programme de développement durable. En mettant en évidence des questions qui ne peuvent plus être ignorées, et en remettant la science à sa juste place au cœur de nos processus décisionnels, la crise peut – et doit – servir de signal d’alarme.

Lors de cette manifestation sur la santé et le développement à l’échelle mondiale, des experts de premier plan se sont penchés sur l’héritage immédiat de la pandémie et ont examiné les solutions qui permettront de bâtir un avenir plus sain et plus équitable. Parmi les intervenants figuraient Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Winnie Byanyima, directrice exécutive de l’ONUSIDA, David Miliband, président-directeur général du Comité international de secours, Julia Gillard, ancienne Première ministre australienne, Angus Deaton, prix Nobel d'économie, et Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.