L’initiative Sustainable Healthcare Industry for Resilience in Africa (SHIRA) vise à renforcer la sécurité et la résilience en matière de santé dans toute l’Afrique et à remédier aux faiblesses mises en évidence par la pandémie de COVID-19.

La Banque européenne d’investissement et des institutions européennes de financement du développement vont mobiliser des financements privés pour renforcer la sécurité et la résilience en matière de santé.

La plateforme SHIRA appuiera l’initiative plus vaste de l’Équipe d’Europe (Team Europe) sur la fabrication et l’accès aux vaccins, aux médicaments et aux technologies de la santé en Afrique.

Les responsables de la Commission européenne et de la Banque européenne d’investissement cherchent à coopérer avec les partenaires africains.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, ont présenté aujourd’hui une nouvelle initiative visant à renforcer le soutien financier et technique pour améliorer la résilience sanitaire et renforcer les compétences en matière de soins dans toute l’Afrique.

La plateforme de financement Sustainable Healthcare Industry for Resilience in Africa (SHIRA) permettra aux partenaires politiques et aux institutions de financement du développement de coordonner leurs efforts et de renforcer la sécurité et la résilience en matière de santé en Afrique.

SHIRA permettra de soutenir l’engagement plus large de l’Équipe d’Europe en mobilisant des investissements privés grâce à la fourniture de financements à long terme pour accroître les investissements dans la recherche médicale, les installations de diagnostic et de traitement et les chaînes d’approvisionnement locales des soins de santé.

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, la Banque européenne d’investissement, des institutions européennes de financement du développement et d’autres partenaires africains et internationaux mobiliseront des financements en vue de nouveaux investissements essentiels pour améliorer l’accès à des soins de santé abordables et partager les meilleures pratiques techniques pour remédier aux faiblesses mises en évidence par l’actuelle pandémie de COVID-19.

« L’Europe est aux côtés de l’Afrique pour lutter contre le COVID-19 et renforcer la résilience en matière de santé à l’avenir. Cette nouvelle plateforme soutiendra l’initiative de l’Équipe d’Europe en matière de fabrication et d’accès aux vaccins, aux médicaments et aux technologies médicales en Afrique », a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

« Il est essentiel d’accroître les investissements qui renforcent la sécurité sanitaire pour protéger des vies et tirer des enseignements de la pandémie de COVID-19. La BEI dispose d’une expérience technique et financière unique en son genre à l’appui de la mise au point de vaccins, de la santé publique et de l’innovation dans le monde. Ce nouveau dispositif prometteur de renforcement de la résilience en matière de santé en Afrique définit clairement la marche à suivre pour œuvrer avec nos partenaires africains, européens et internationaux », a commenté Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

La création de la nouvelle plateforme de financement SHIRA a été annoncée lors du Sommet mondial sur la santé qui se tient aujourd’hui à Rome ; elle complète d’autres initiatives de l’Équipe d’Europe visant à renforcer la production de vaccins, la fabrication de médicaments et le développement des technologies médicales en Afrique.

Les problématiques liées à la santé mises en lumière par la crise du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence des faiblesses manifestes s’agissant des capacités locales de fabrication de vaccins et de produits pharmaceutiques, ce qui entraîne des pénuries et limite l’accès aux services de santé en Afrique. Le financement limité à l’appui des investissements du secteur privé entrave d’autant plus le traitement et la prévention des maladies endémiques dans toute l’Afrique et l’accès à des produits médicaux abordables.

La nouvelle initiative Sustainable Healthcare Industry for Resilience in Africa répond à la nécessité indéniable de mobiliser et de permettre des investissements du secteur privé qui renforcent la sécurité et la résilience en matière de santé sur l’ensemble du continent en développant des capacités de production et d’approvisionnement.

Cette nouvelle plateforme de financement à l’appui de la sécurité et de la résilience en matière de santé en Afrique a été conçue à la suite de discussions approfondies avec des partenaires africains et européens en matière de politique et de financement du développement.

Mobiliser des investissements dans les soins de santé, la recherche et les compétences en matière de vaccins

L’objectif est notamment de soutenir de nouveaux investissements visant à améliorer l’état de préparation et la réactivité du secteur de la santé, de renforcer la production de vaccins, de matériels de diagnostic et de traitement ainsi que d’équipements essentiels, y compris des équipements de protection individuelle et d’apport d’oxygène, d’améliorer le développement des vaccins et des compétences spécialisées, ainsi que le partage des meilleures pratiques en matière de santé en ligne et de télémédecine.

Les financements à long terme, les subventions à l’investissement, le soutien à l’innovation et l’assistance technique aideront à relever les défis en matière d’investissement et à libérer des mises de fonds dans la santé. Cette initiative contribuera de manière significative à la réalisation des objectifs de développement durable suivants : l’ODD 3 (Bonne santé et bien-être), l’ODD 10 (Inégalités réduites), l’ODD 9 (Industrie) et l’ODD 5 (Égalité entre les sexes).

Les partenaires européens et africains devraient finaliser les modalités de la nouvelle initiative au cours des prochains mois.