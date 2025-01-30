Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées
Madrid
19
fev 2025

Conférence de presse sur les résultats annuels pour l’Espagne

Lieu: Madrid , es

L’Espagne est l’un des principaux bénéficiaires des financements du Groupe BEI, qui soutiennent les investissements favorisant la transition écologique, l’innovation et le développement économique dans le pays.

Lors de cette conférence de presse à Madrid, Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, a présenté les résultats de 2024 pour l’Espagne, mettant en avant les grands projets, les priorités d’investissement et l’impact des initiatives appuyées par la BEI dans tout le pays.

Découvrir la présentation  

Regarder la conférence de presse

custom-preview

Médias

Communiqué de presse

En 2024, le Groupe BEI a signé des financements pour 12,3 milliards d’euros en faveur de l’Espagne, un record qui bénéficie à l’action climatique, à l’énergie, à l’innovation et au logement

Discours de la présidente Nadia Calviño

Nadia Calviño présente les résultats annuels 2024 pour l’Espagne

À LA UNE

L’Espagne et la BEI

Nous intervenons en Espagne depuis 1981, à l’appui des infrastructures, des transitions écologique et numérique, de l’innovation, des petites entreprises et de la cohésion.

En savoir plus  
MicroBank Caixa

Principales publications

  • 30 janvier 2025

    Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI

    Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.

    Cybersécurité Foresterie Bioéconomie Environnement Climat Numérique et télécoms Technologies Action en faveur du climat Investissement Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Développement - international Union des marchés des capitaux Sécurité et défence Climat et environnement Énergie
  • 30 janvier 2025

    En bref 2025

    Chaque année, le Groupe BEI finance des centaines de nouveaux projets qui aident l’Europe à prospérer dans un monde imprévisible et en pleine mutation.

  • 30 janvier 2025

    Plan d’activité 2025-2027 du Groupe BEI

    Le Groupe BEI joue un rôle essentiel à l’appui des priorités et des politiques européennes par ses activités à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union européenne.

  • 17 décembre 2024

    Catalogue des produits du Groupe BEI

    Cette publication présente une vue d’ensemble de notre offre de produits et services, dont elle met en évidence les caractéristiques, les avantages et l’impact sur l’économie au sens large.

    Aménagement urbain Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence Infrastructures sociales Des logements abordables et durables

Autres événements pouvant vous intéresser

29
Jan
2026

EIB Group press conference on annual results

The EIB Group’s annual results press conference takes place on 29 January 2026 with President Nadia Calviño.

Institutional Annual Press Conference Management committee Nadia Calviño
5
-
7
Mar
2025

Forum 2025 du Groupe BEI

Le Forum 2025 du Groupe BEI s’est tenu du 5 au 7 mars à Luxembourg.

Infrastructures PME Climat Le Comité de direction Nadia Calviño Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Climat et environnement Énergie
30
-
31
Oct
2025
Mar
2026

Tournée d’information du Groupe BEI sur le logement

La BEI a organisé une tournée d’information sur le logement pour communiquer de plus amples informations sur la manière dont les États membres peuvent bénéficier de son offre à tous les niveaux (national, régional et local).