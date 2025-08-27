Forte du succès de ses activités dans le domaine des prêts d’amorçage-investissement, la BEI organise son premier événement annuel à l'intention des entreprises qui bénéficient de ce nouveau produit de financement de la Banque. Ce produit innovant vise à soutenir les entreprises européennes en phase de démarrage et très innovantes.

Le sommet réunira une centaine de PDG et directeurs financiers des sociétés du portefeuille, leurs bailleurs de fonds privés, des conseillers financiers, des représentants de la Commission européenne, de la BEI et des médias. Cette conférence prendra la forme suivante :

une journée complète de tables rondes axées sur le développement du marché européen du capital-risque, ainsi que des ateliers spécifiques consacrés aux sciences de la vie et à la biotechnologie, aux technologies propres et au secteur des logiciels ;

axées sur le développement du marché européen du capital-risque, ainsi que des ateliers spécifiques consacrés aux sciences de la vie et à la biotechnologie, aux technologies propres et au secteur des logiciels ; une soirée de cérémonie pour quelque 300 invités, dont les participants au sommet et des représentants du secteur financier luxembourgeois. le président Hoyer prononcera un discours liminaire, suivi d'une photo avec des clients de la BEI qui ont contracté des prêts d’amorçage-investissement ;

pour quelque 300 invités, dont les participants au sommet et des représentants du secteur financier luxembourgeois. le président Hoyer prononcera un discours liminaire, suivi d'une photo avec des clients de la BEI qui ont contracté des prêts d’amorçage-investissement ; une réception–cocktail.

Financements en faveur de petits projets à haut risque et incroyablement innovants

La banque de l'UE a lancé ses opérations de prêt d’amorçage-investissement à grande échelle en décembre 2016, dans le cadre du Fonds européen d'investissement stratégique (FEIS). Un an plus tard, la BEI est l’un des premiers fournisseurs de ce type de prêts au niveau européen. En décembre 2017, la BEI avait :

analysé plus de 2 000 demandes de financement ;

; réalisé plus de 70 audits préalables ;

; signé 59 opérations pour un montant total de 1,15 milliards d’EUR.

Les prêts d’amorçage-investissement de la BEI contribuent à soutenir la croissance d’entreprises innovantes opérant dans différents secteurs, tels que les sciences de la vie, la biotechnologie, les logiciels, l’impression en 3D, la robotique, les technologies propres et l’intelligence artificielle.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de events@eib.org.