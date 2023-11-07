EDUCATION PYRENEES ATLANTIQUES

Les infrastructures nouvelles et modernisées financées par la BEI accéléreront la modernisation des environnements d'enseignement et d'apprentissage en termes d'adéquation pédagogique, d'efficacité énergétique, de qualité, de santé et de sécurité, en améliorant l'offre d'enseignement secondaire inférieur. Le projet contribuera donc à remédier aux défaillances du marché en matière d'éducation en finançant des infrastructures qui favoriseront des externalités positives, y compris une croissance économique inclusive et des externalités accrues de connaissance de la productivité, ainsi que des externalités climatiques et environnementales.

Le financement à long terme accordé par la Banque contribuera à rendre l'investissement plus rentable pour l'emprunteur et lui permettra de diversifier ses sources de financement. La possibilité d'obtenir un taux fixe sur une longue échéance, le report de remboursement et la flexibilité offerte lors des tirages sont des éléments qui permettront d'adapter/diffuser le fardeau de la dette.



