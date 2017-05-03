RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II

Si le projet était localisé en Union Européenne, il aurait relevé de l'Annexe II de la directive européenne 2011/92/EU telle que modifié par la Directive 2014/52/EU qui renvoie la décision de mener une étude d'impact environnemental et social (EIES) à l'autorité nationale compétente. Dans ce cas spécifique, le projet a fait l'objet d'une evaluation des incidences sur l'environnement (EIE) suivi par l'élaboration d'un plan de gestion environnemental et par des EIE complémentaires. Les services de la Banque ont analysé ces études dans le cadre de l'instruction de l'opération précédente portant sur le même projet et veillent à que les impacts environnementaux et sociaux du projet soient géré de manière acceptable par le promoteur.