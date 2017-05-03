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RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II

Signature(s)

Amount
€ 83,000,000
Countries
Sector(s)
Tunisia : € 83,000,000
Transport : € 83,000,000
Signature date(s)
9/11/2017 : € 83,000,000
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Summary sheet

Release date
3 May 2017
Status
Reference
Signed | 09/11/2017
20150288
Project name
Promoter - financial intermediary
RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER TUNISIENS
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 83 million
EUR 653 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Deuxième operation visant le financement de la première phase d'un système de transport rapide à Tunis (Tunisie) qui comprend la construction de deux lignes ferroviaires de banlieue d'une longueur de 18 km, la réalisation d'un premier centre de maintenance et de remisage et l'acquisition de 28 rames.

Le projet fait partie intégrante du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR), un système de transport rapide de banlieue dont la première phase comporte la construction de deux lignes d'une longueur de 18 km et la réalisation d'un premier centre de maintenance et de remisage. Le RFR devrait comprendre 5 lignes et 85 km à terme et constituera l'épine dorsale du réseau de transport en commun de Tunis telle que prévu dans la stratégie établie en 2002 dans les études du Réseau de Transport en Commun du Grand Tunis (RTCGT) visant à réduire la part modale croissant de la voiture particulière et la congestion routière. Le RTCGT devrait être bientôt remplacé par un nouveau Schéma Directeur en cours d'élaboration.

Environmental aspects
Procurement

Si le projet était localisé en Union Européenne, il aurait relevé de l'Annexe II de la directive européenne 2011/92/EU telle que modifié par la Directive 2014/52/EU qui renvoie la décision de mener une étude d'impact environnemental et social (EIES) à l'autorité nationale compétente. Dans ce cas spécifique, le projet a fait l'objet d'une evaluation des incidences sur l'environnement (EIE) suivi par l'élaboration d'un plan de gestion environnemental et par des EIE complémentaires. Les services de la Banque ont analysé ces études dans le cadre de l'instruction de l'opération précédente portant sur le même projet et veillent à que les impacts environnementaux et sociaux du projet soient géré de manière acceptable par le promoteur.

Le promoteur devra mettre en œuvre le projet conformément aux règles et procédures de passation des marchés de l'Agence française de développement (AFD) et aux exigences et standards convenus entre la BEI, l'AFD et KfW dans le cadre de l'Accord de Mise en Œuvre du Projet régissant l'intervention des Bailleurs des Fonds en co-financement avec la Facilité d'Investissement pour le Voisinage. Tous les marchés principaux sont attribués et signés.

Under ELM Guarantee

Cette opération est couverte par la Garantie UE pour les prêts BEI en dehors de l''UE.

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Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - Etude d’impact sur l’environnement du Viaduc Ferroviaire : OA E 5/6
Publication Date
10 Jun 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
76146033
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20150288
Sector(s)
Transport
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
Publicly available
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Resettlement Action Plan (RAP) - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II- PLAN DE SUIVI ET DE GESTION DES ACTIVITES DE REINSTALLATION
Publication Date
10 Jun 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
76162926
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Resettlement Action Plan (RAP)
Project Number
20150288
Sector(s)
Transport
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
Publicly available
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - RFR - LIGNE E- RAPPORT D'ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Publication Date
10 Jun 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
76165466
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20150288
Sector(s)
Transport
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
Publicly available
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - Plan de Coordination
Publication Date
10 Jun 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
76151735
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20150288
Sector(s)
Transport
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II- Rapport d'étude d'impact sur l'environnement - RFR LIGNE D
Publication Date
10 Jun 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
76154714
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20150288
Sector(s)
Transport
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
Publicly available
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Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II
Publication Date
13 Sep 2017
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
75021422
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20150288
Sector(s)
Transport
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
Publicly available
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - RFR Ligne D : Etude d’impact environnementale Complémentaire et Spécifique au passage de la ligne par la ville du Bardo et des ouvrages d’art OA D10 et OA
Publication Date
10 Jun 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
76149913
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20150288
Sector(s)
Transport
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
Publicly available
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Stakeholder Engagement Plan (SEP) - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - PLAN DE COMMUNICATION ET DE DIALOGUE
Publication Date
10 Jun 2017
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
76157363
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Stakeholder Engagement Plan (SEP)
Project Number
20150288
Sector(s)
Transport
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
Publicly available
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Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) - RESEAU FERROVIAIRE RAPIDE II - Plan d'engagement des parties prenantes pour la tranche Bardo
Publication Date
15 Nov 2024
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
236943929
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)
Project Number
20150288
Sector(s)
Transport
Regions
Mediterranean countries
Countries
Tunisia
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General enquiries and comments

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Enquiries and comments concerning the EIB’s involvement in a project or the financing facilities, activities, organisation and objectives of the EIB, can be sent to the EIB Infodesk.
Alternatively, the EIB can be contacted through its external offices.
Queries regarding details of a specific project, in particular when it is under appraisal by the EIB, should preferably be addressed directly to project promoters.

Media enquiries

Media-related enquiries can be addressed to the EIB Press Office. Please also visit our Media information section.

Complaints mechanism

Any complaint regarding alleged maladministration can be lodged via the EIB Complaints Mechanism. The European Ombudsman acts as an independent external accountability mechanism of the EIB.

Zero tolerance against fraud and corruption

The EIB has a zero tolerance policy on fraud or corruption. To report allegations of fraud and corruption relating to EIB-financed projects, please contact the Investigations Division. All reports will be treated as strictly confidential and handled in line with EIB investigation procedures and the EIB Group Anti-Fraud Policy.

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