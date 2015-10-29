CAMPUS UNIVERSITE DE TOULOUSE

Les objectifs du projet sont : i) d'accroître les capacités d'accueil des étudiants ; ii) d'accroître les surfaces disponibles pour la recherche ; iii) d'améliorer les conditions d'enseignements, notamment en premier cycle ; iv) d'améliorer les conditions de travail des chercheurs ; et v) de mettre aux normes les bâtiments en terme d'efficacité énergétique, de sécurité incendie et d'accessibilité. La mise à niveau des infrastructures de l'Université Fédérale contribuera à accroître son rayonnement international et sa coopération avec les entreprises pour une meilleure intégration de ses diplômés sur le marché du travail.