CAMPUS PARIS INTRA-MUROS

Ce projet comprend plusieurs opérations de création, de réhabilitation et de rénovation de batiments à Paris au bénéfice de la vie étudiante, et des communautés d'universités et établissements : « Sorbonne Paris Cité », « Sorbonne Universités », « Hautes Études-Sorbonne-Arts et Métiers », et la Fondation de coopération scientifique « Paris Sciences-Lettres».

L'opération proposée devrait être entièrement attribuée entre 2015 et 2020. Les investissements répondent aux objectifs de la politique d'enseignement supérieur de l'UE et de la France. Le secteur de l'enseignement supérieur est en compétition au plan international et les universités doivent offrir un enseignement de très haute qualité et une recherche de pointe. Le projet permettra d'améliorer l'égalité pour l'éducation et l'équité régionale en permettant à davantage d'étudiants d'entreprendre des études dans l'enseignement supérieur de haute qualité. Le projet renforcera les liens avec l'économie car un cinquième des coûts d'investissement prévus contribuera directement à l'amélioration des infrastructures de recherche et développement (R&D) des universités. Les nouveaux bâtiments devraient être étiquetés dans la plupart des cas, selon la démarche haute qualité environnementale (HQE) et/ou classification bâtiment basse consommation (BBC).