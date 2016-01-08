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CAMPUS PARIS INTRA-MUROS

Signature(s)

Amount
€ 80,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 80,000,000
Education : € 80,000,000
Signature date(s)
12/10/2016 : € 80,000,000
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16/03/2016 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - CAMPUS PARIS INTRA-MUROS
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - CAMPUS PARIS INTRA-MUROS
Parent project
OPERATION CAMPUS

Summary sheet

Release date
8 January 2016
Status
Reference
Signed | 12/10/2016
20150195
Project name
Promoter - financial intermediary
CAMPUS PARIS INTRA-MUROS
Chancellerie des Universités de Paris
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 80 million
EUR 393 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

Ce projet comprend plusieurs opérations de création, de réhabilitation et de rénovation de batiments à Paris au bénéfice de la vie étudiante, et des communautés d'universités et établissements : « Sorbonne Paris Cité », « Sorbonne Universités », « Hautes Études-Sorbonne-Arts et Métiers », et la Fondation de coopération scientifique « Paris Sciences-Lettres».

L'opération proposée devrait être entièrement attribuée entre 2015 et 2020. Les investissements répondent aux objectifs de la politique d'enseignement supérieur de l'UE et de la France. Le secteur de l'enseignement supérieur est en compétition au plan international et les universités doivent offrir un enseignement de très haute qualité et une recherche de pointe. Le projet permettra d'améliorer l'égalité pour l'éducation et l'équité régionale en permettant à davantage d'étudiants d'entreprendre des études dans l'enseignement supérieur de haute qualité. Le projet renforcera les liens avec l'économie car un cinquième des coûts d'investissement prévus contribuera directement à l'amélioration des infrastructures de recherche et développement (R&D) des universités. Les nouveaux bâtiments devraient être étiquetés dans la plupart des cas, selon la démarche haute qualité environnementale (HQE) et/ou classification bâtiment basse consommation (BBC).

Environmental aspects
Procurement

La Directive 2011/92/UE ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les établissements d'enseignement, certains sous-projets pouvant être considérés comme des projets de rénovation urbaine (annexe II de la directive européenne). Ce point sera étudié en détail lors de l'évaluation. Il se peut que des sous-projets tiennent compte de normes très élevées d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement ou de développement durable. Ces projets seront probablement répertoriés sous la démarche HQE et d'autres sous la certification BBC ou BEPOS. Les impacts sur les sites naturels seront vérifiés lors de l'évaluation.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés utilisées par le promoteur doivent se conformer aux directives communautaires sur les marchés publics (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiée par le règlement 1874/2004). Les procédures seront analysées lors des évaluations.

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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - CAMPUS PARIS INTRA-MUROS
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Parent project
OPERATION CAMPUS

Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - CAMPUS PARIS INTRA-MUROS
Publication Date
16 Mar 2016
Document language
French
Main Topic
Lending
Document Number
65274952
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20150195
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - CAMPUS PARIS INTRA-MUROS
Publication Date
25 Dec 2021
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
144878608
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20150195
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Link to source
Related public register
16/03/2016 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - CAMPUS PARIS INTRA-MUROS
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - CAMPUS PARIS INTRA-MUROS
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Summary sheet
CAMPUS PARIS INTRA-MUROS
Data sheet
CAMPUS PARIS INTRA-MUROS
Parent project
OPERATION CAMPUS

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