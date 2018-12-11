CAMPUS UPEM UNIVERSITE PARIS-EST

L'opération Campus de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée concerne le bâtiment Copernic. Les cibles principales de la réhabilitation, qui seront réalisées sous le principe d'un Contrat de Partenariat, incluront la modernisation des espaces dédiés à l'enseignement et la recherche, la mise aux normes du bâtiment ainsi que l'amélioration significative de son efficacité énergétique.

L'opération proposée devrait être entièrement attribuée entre 2013 et 2017. Les investissements répondent aux objectifs de la politique d'enseignement supérieur de l'UE et de la France. Le secteur de l'enseignement supérieur est en compétition au plan international et les universités doivent offrir un enseignement de très haute qualité et une recherche de pointe. Le projet permettra d'améliorer l'égalité pour l'éducation et l'équité régionale en permettant à davantage d'étudiants d'entreprendre des études dans l'enseignement supérieur de haute qualité. Le projet renforcera les liens avec l'économie car un cinquième des coûts d'investissement prévus contribuera directement à l'amélioration des infrastructures de recherche et développement (R&D) des universités. Les nouveaux bâtiments devraient être étiquetés dans la plupart des cas, selon la demarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) et/ou la classification Bâtiment Basse Consommation (BBC).