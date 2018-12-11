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CAMPUS UPEM UNIVERSITE PARIS-EST

Signature(s)

Amount
€ 24,000,000
Countries
Sector(s)
France : € 24,000,000
Education : € 24,000,000
Signature date(s)
14/06/2019 : € 24,000,000
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16/01/2019 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - CAMPUS UPEM UNIVERSITE PARIS-EST
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - CAMPUS UPEM UNIVERSITE PARIS-EST
Parent project
OPERATION CAMPUS

Summary sheet

Release date
11 December 2018
Status
Reference
Signed | 14/06/2019
20150194
Project name
Promoter - financial intermediary
CAMPUS UPEM UNIVERSITE PARIS-EST
UNIVERSITE PARIS-EST MARNE-LA-VALLEE
Proposed EIB finance (Approximate amount)
Total cost (Approximate amount)
EUR 24 million
EUR 50 million
Location
Sector(s)
Description
Objectives

L'opération Campus de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée concerne le bâtiment Copernic. Les cibles principales de la réhabilitation, qui seront réalisées sous le principe d'un Contrat de Partenariat, incluront la modernisation des espaces dédiés à l'enseignement et la recherche, la mise aux normes du bâtiment ainsi que l'amélioration significative de son efficacité énergétique.

L'opération proposée devrait être entièrement attribuée entre 2013 et 2017. Les investissements répondent aux objectifs de la politique d'enseignement supérieur de l'UE et de la France. Le secteur de l'enseignement supérieur est en compétition au plan international et les universités doivent offrir un enseignement de très haute qualité et une recherche de pointe. Le projet permettra d'améliorer l'égalité pour l'éducation et l'équité régionale en permettant à davantage d'étudiants d'entreprendre des études dans l'enseignement supérieur de haute qualité. Le projet renforcera les liens avec l'économie car un cinquième des coûts d'investissement prévus contribuera directement à l'amélioration des infrastructures de recherche et développement (R&D) des universités. Les nouveaux bâtiments devraient être étiquetés dans la plupart des cas, selon la demarche de Haute Qualité Environnementale (HQE) et/ou la classification Bâtiment Basse Consommation (BBC).

Environmental aspects
Procurement

La Directive 2011/92/EU ne mentionne pas expressément la nécessité d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) pour les établissements d'enseignement, certains sous-projets pouvant être considérés comme des projets de rénovation urbaine (annexe II de la directive européenne). Ce point sera étudié en détail lors de l'évaluation. Il se peut que des sous-projets tiennent compte de normes très élevées d'efficacité énergétique, de protection de l'environnement ou de développement durable. Ces projets seront probablement répertoriés sous la démarche HQE et d'autres sous la certification BBC ou bâtiment à énergie positive (BEPOS). Les impacts sur les sites naturels seront vérifiés lors de l'évaluation.

Les procédures d'appel d'offres et de passation des marchés utilisées par le promoteur doivent se conformer aux directives communautaires sur les marchés publics (directives 2004/17/CE et 2004/18/CE modifiée par le règlement 1874/2004). Les procédures seront analysées lors des évaluations.

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Parent project
OPERATION CAMPUS

Disclaimer

Before financing approval by the Board of Directors, and before loan signature, projects are under appraisal and negotiation. The information and data provided on this page are therefore indicative.
They are provided for transparency purposes only and cannot be considered to represent official EIB policy (see also the Explanatory notes).

Documents

Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - CAMPUS UPEM UNIVERSITE PARIS-EST
Publication Date
16 Jan 2019
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
87925121
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Data Sheet (ESDS)
Project Number
20150194
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
Download now
or Link to source
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - CAMPUS UPEM UNIVERSITE PARIS-EST
Publication Date
30 Dec 2024
Document language
English
Main Topic
Lending
Document Number
133820249
Document Focus
Environmental Information
Document Type
Environmental and Social Completion Sheet (ESCS)
Project Number
20150194
Sector(s)
Education
Regions
European Union
Countries
France
Publicly available
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16/01/2019 - Environmental and Social Data Sheet (ESDS) - CAMPUS UPEM UNIVERSITE PARIS-EST
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet (ESCS) - CAMPUS UPEM UNIVERSITE PARIS-EST
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Summary sheet
CAMPUS UPEM UNIVERSITE PARIS-EST
Data sheet
CAMPUS UPEM UNIVERSITE PARIS-EST
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OPERATION CAMPUS

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