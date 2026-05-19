Über eine Milliarde Euro für Hamburgs Zukunft: Europäische Investitionsbank finanziert Hamburgs Energie- und Verkehrswende

EIB

EIB finanziert zugleich moderne Stromnetze und Elektrobusse

Langfristige EIB-Mittel ermöglichen koordinierte Investitionen in Netze und Mobilität in der Metropolregion

Hamburg. Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt zwei Unternehmen der Hamburger Stadtwirtschaft strategische Finanzierungen für den Ausbau der Hamburger Infrastruktur zur Verfügung: Die Hamburger Energienetze GmbH (HNE) erhalten Mittel in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro für die umfassende Modernisierung des städtischen Stromverteilnetzes und vhh.mobility (Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH) erhält 125 Millionen Euro zur Beschaffung von 188 neuen Elektrobussen und zur Erweiterung der Betriebsinfrastruktur. Beide Unternehmen sind Beteiligungen der HGV (Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH), der Konzernholding der Freien und Hansestadt Hamburg, unter deren Federführung die Finanzierungen erfolgt sind. Angesichts des Investitionsbedarfs, den Hamburgs Energie- und Mobilitätswende erfordert, sorgen die günstigen EIB-Konditionen dafür, dass öffentliche Mittel besonders wirkungsvoll eingesetzt werden können und sich Hamburg sich als Modellstadt für nachhaltige Infrastruktur in Europa positionieren kann.

Die Darlehensverträge wurden heute offiziell von den städtischen Unternehmen und der EIB in Anwesenheit der EIB-Vizepräsidentin Nicola Beer, Finanzsenator Andreas Dressel, Staatsrat Martin Bill aus der Verkehrsbehörde sowie der Geschäftsführungen von HGV, HNE und vhh.mobility unterzeichnet.

Hamburger Energienetze: Eine Milliarde Euro für das Stromnetz der Energiewende

Die Hamburger Energienetze GmbH investiert bis 2029 rund 2,9 Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung des städtischen Stromverteilnetzes. Die EIB begleitet dieses Programm mit einem Rahmenfinanzierungsvertrag von bis zu einer Milliarde Euro, was rund 28 Prozent der Gesamtfinanzierung entspricht. Die Finanzierung wird in mehreren Tranchen ausgezahlt. Die ersten Mittel wurden bereits im Oktober 2025 zur Verfügung gestellt.

Das Investitionsprogramm umfasst:

Rund 1.500 Kilometer für neue und erneuerte Leitungen in der Nieder-, Mittel- und Hochspannung

Die Erneuerung und Neubau von Umspannwerken sowie Ausbau digitaler Steuerungstechnik

120 neue Schaltfelder

Digitalisierung der Netzinfrastruktur für die Integration erneuerbarer Energien

Das wachsende Stromnetz ist die materielle Grundlage der Hamburger Energie- und Mobilitätswende. Denn Prognosen zeigen: bis 2040 ist mindestens eine Verdoppelung der Netzhöchstlast zu erwarten – getrieben durch den Hochlauf von Wärmepumpen, durch mehr Elektromobilität und emissionsfreie Busse.

Das Projekt steht im Einklang mit den Zielen von REPowerEU, die Versorgungssicherheit zu stärken und den Anteil erneuerbarer Energien rasch auszubauen, und ist zugleich eingebettet in die europäische Energiestrategie.

vhh.mobility: 125 Millionen Euro für 188 neue Elektrobusse und den Ausbau der Betriebshöfe auf Elektromobilität

vhh.mobility – die drittgrößte kommunale Busbetreiberin Deutschlands – investiert in den nächsten Jahren bis zu 337 Mio. Euro in den Ausbau der Elektromobilität. Die EIB beteiligt sich an der Finanzierung dieses Projektvolumens mit einem Rahmenfinanzierungsvertrag in Höhe von 125 Millionen Euro, das rund 37% des Gesamtvolumens entspricht.

Das Vorhaben umfasst:

Die Beschaffung von 188 modernen Elektrobussen: 120 Standardbusse, 52 Gelenkbusse, 16 Kleinbusse

Den Umbau und Erweiterung des Betriebshofs Schenefeld inkl. Ladeinfrastruktur

Bereits heute fährt rund ein Drittel der rund 800Fahrzeuge von vhh.mobility elektrisch. Seit 2020 beschafft das Unternehmen für Hamburg ausschließlich emissionsfreie Busse. Mit den neuen Fahrzeugen wird dieser Anteil deutlich erhöht. Die Investition trägt zur Reduktion von CO₂-Emissionen, Luftschadstoffen und Lärm bei, sowie zur Umsetzung der europäischen und nationalen Klimaziele im Verkehrssektor.

Das E-Bus-Programm von vhh.mobility und das Stromnetzprogramm der HNE sind dabei eng verknüpft: Der Hochlauf der elektrischen Busflotte ist nur möglich, wenn das Stromnetz auch auf die wachsende Ladeinfrastruktur ausgelegt ist. Beide Investitionen werden über die HGV koordiniert und strategisch aufeinander abgestimmt – ein Beispiel für die Bedeutung koordinierter Investitionen in Netz und Mobilität.

Stimmen zum Signing

Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank: „Hamburg zeigt, wie Europas Städte ihre Infrastruktur ganzheitlich neu aufstellen: mit starken Stromnetzen und einem elektrifizierten Nahverkehr. Genau diesen integrierten Ansatz unterstützt die EIB – mit gezielter Finanzierung für Netze und saubere Busflotten.“

Andreas Dressel, Senator für Finanzen: „Die Mittel der Europäischen Investitionsbank verstärken den ohnehin starken Investitionshochlauf unserer öffentlichen Unternehmen und im Kernhaushalt noch einmal. Wir haben bei den Pro-Kopf-Investitionen von 2018 bis 2027 die Investitionen im Kernhaushalt auf über 1500 Euro pro Kopf verdreifacht planerisch, auch unsere öffentlichen Unternehmen investieren jährlich im Milliarden-Umfang in insbesondere in Energie- und Mobilitätswende. Eine Infrastruktur, die technisch auf der Höhe der Zeit ist, sorgt für wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und ist ein ganz entscheidender Standortvorteil. Mit klugen Finanzierungen wie dieser von der EIB können die eigenen Mittel noch besser gehebelt werden. Dass Mittel der EU über die EIB in dieser Größenordnung nach Hamburg gehen, unterstreicht Hamburgs Vorbildwirkung in Europa und zeigt gleichzeitig den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt wie positiv Europa sich auch bei uns auswirkt. Unsere städtische Holding HGV als Investitionsplattform hilft uns dabei, die Mittel ebenso effizient wie zielgerichtet einzusetzen.“

Katharina Fegebank, Zweite Bürgermeisterin und Senatorin für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft: „Eine starke Energie-Infrastruktur und die Elektrifizierung des Verkehrs sind zentrale Voraussetzungen dafür, dass Hamburg bezahlbar, wettbewerbsfähig und zukunftsfest bleibt. Das gelingt nur mit starken Partnern wie der Europäischen Investitionsbank. Sie unterstützt die Hamburger Energienetze dabei, das Stromverteilnetz gezielt weiterzuentwickeln. Und vhh.mobility kann dank der EIB die Umstellung auf emissionsfreie Busse weiter beschleunigen. So kann Hamburg vorangehen – für eine zeitgemäße Energieversorgung und moderne, bezahlbare Mobilität, die emissionsfrei Klima und Umwelt schützt.“

Martin Bill, Staatsrat für Verkehr und Mobilitätswende: „Hamburg hat bereits heute eine bundesweite Vorreiterrolle bei der Elektrifizierung seiner Busflotte; 38% der Busse fahren elektrisch. Diese Förderung unterstützt uns dabei, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Mit Geldern für bis zu 188 neue Elektrobusse sowie den erforderlichen Ausbau der Ladeinfrastruktur machen wir einen weiteren entscheidenden Schritt für einen saubereren Nahverkehr und die Mobilitätswende. Das bedeutet weniger Emissionen, weniger Lärm und mehr Lebensqualität für alle Hamburgerinnen und Hamburger.“

Oliver Jensen, HGV-Geschäftsführung: „Die Partnerschaft mit der Europäischen Investitionsbank ist für uns ein starkes Signal: Sie bestätigt, dass Hamburg beim Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur auf dem richtigen Kurs ist, denn die EIB prüft vor Kreditzusagen sorgfältig, inwiefern Projekte zur Energiewende beitragen.

HGV, HNE und vhh.mobility haben ihre Hausaufgaben gemacht und in intensiver, konstruktiver Abstimmung mit der EIB alle erforderlichen Nachweise erbringen können, so dass wir uns heute mit dem Signing über den erfolgreichen Abschluss der Finanzierung freuen können. Genau das ist die Stärke einer Holding-Struktur wie der HGV: Wir denken Infrastruktur zusammen – Stromnetz und ÖPNV, Energie- und Mobilitätswende – und können eine langfristige, abgestimmte Finanzplanung über einzelne Beteiligungen hinaus sicherstellen.“

Gabriele Eggers, Geschäftsführerin HNE: „Die Modernisierung der Hamburger Strominfrastruktur ist die Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende, für eine emissionsfreie Wärmeversorgung und Mobilität. Unser Netz steht auch in Zukunft für Netzstabilität und Versorgungssicherheit. Damit das so bleibt, müssen wir investieren. Und damit wir das können, haben wir mit der Europäischen Investitionsbank eine starke und faire Partnerin an der Seite!“

Britta Oehlrich, Geschäftsführerin vhh.mobility: „Dieser Kredit gibt uns die Möglichkeit, Hamburg für alle Fahrgäste ein Stück lebenswerter zu machen. Jeder neue E-Bus auf den Straßen der Metropolregion Hamburg bedeutet weniger Lärm, sauberere Luft und ein sichtbares Zeichen für eine Stadt, die Verantwortung übernimmt – für Klima, Menschen und Mobilität. Wir wollen zeigen, dass nachhaltiger Nahverkehr nicht nur ein Ziel auf dem Papier ist, sondern gelebte Realität, die den Alltag unserer Fahrgäste spürbar verbessert."

Strategischer Kontext: Koordinierte Infrastruktur für die Hamburger Energiewende

Beide Projekte sind Teil einer übergreifenden Strategie der HGV als Plattform für öffentliche Infrastrukturinvestitionen in Hamburg. Die HGV bündelt die städtischen Beteiligungen in den Bereichen Energie, Mobilität, Wasser und Logistik– und ermöglicht damit eine koordinierte Investitionsplanung über Unternehmensgrenzen hinweg.

Die Synergien zwischen Stromnetzausbau und E-Bus-Flotte sind dabei exemplarisch: Die Elektrifizierung des ÖPNV erhöht die Anforderungen an das Stromnetz – gleichzeitig ist ein leistungsfähiges, digitales Netz Voraussetzung für den zuverlässigen Betrieb wachsender Ladeinfrastruktur. Über die HGV werden diese Investitionen strategisch verzahnt.

Die Finanzierung durch die EIB unterstreicht die europäische Dimension beider Vorhaben: Als EU-Klimabank unterstützt die EIB gezielt Infrastrukturprojekte, die zur Erreichung der europäischen Klimaziele und zur Umsetzung des European Green Deal beitragen.

Hintergrundinformationen

Über die HGV – Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH

Die HGV (Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH) ist die Konzernholding der Freien und Hansestadt Hamburg und bündelt einen Großteil der öffentlichen Unternehmen sowie ausgewählte privatwirtschaftliche Beteiligungen der Stadt. Die Schwerpunkte ihres Beteiligungsportfolios liegen in den Bereichen öffentlicher Personennahverkehr, Verkehr und Logistik, Energie- und Versorgungsinfrastruktur sowie Immobilien und Stadtentwicklung.

Im Auftrag des Senats steuert die HGV ihre Beteiligungen in enger Abstimmung mit der Finanz- und den Fachbehörden, schafft Synergien durch unternehmens- und sektorübergreifende Koordination und gestaltet so die nachhaltige Entwicklung Hamburgs aktiv mit. Zu den Kernaufgaben der HGV gehören dabei die wirtschaftliche Steuerung und Weiterentwicklung des Beteiligungsportfolios, die Sicherstellung der Liquidität der Beteiligungen sowie die Bündelung von Gewinnen und Verlusten im Rahmen des steuerlichen Querverbunds.

www.hgv.hamburg.de

Über die Hamburger Energienetze GmbH (HNE)

Die Hamburger Energienetze (HNE) sind der städtische Betreiber für die Strom-, Gas- und Wasserstoffnetze in der Hansestadt. Zu den Kernaufgaben der HNE zählen der Ausbau und die Modernisierung des Stromnetzes, eine sichere Gasversorgung und der Aufbau eines Wasserstoffnetzes. So können bei gleichbleibend hoher Versorgungsqualität mehr Wärmepumpen und E-Auto-Ladeeinrichtungen betrieben werden. Durch die Digitalisierung der Strominfrastruktur können steigende Einspeisungen erneuerbarer Energien gesteuert und integriert werden. Hamburgs Industrie kann ab 2027 über das Wasserstoff-Industrie-Netz große Teile der Produktion dekarbonisieren. Die HNE sind auch grundzuständiger Messstellenbetreiber im Strom- und Gasbereich. Unter dem Dach des Unternehmens arbeiten 2.300 Fachleute daran, Hamburgs Haushalte und die Industrie auch in Zukunft sicher und zuverlässig mit Energie zu versorgen.

www.hamburger-energienetze.de

Über vhh.mobility

vhh.mobility (Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein) ist mit rund 3.000 Mitarbeitenden und ca. 800 Bussen an 18 Standorten die drittgrößte kommunale Busbetreiberin Deutschlands. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg befördert heute etwa 105,5 Millionen Fahrgäste pro Jahr. vhh.mobility ist Partnerin im Hamburger Verkehrsverbund (hvv) und auf 181 Linien in der Metropolregion Hamburg unterwegs.

vhh.mobility ist Treiberin der wichtigen Zukunftsthemen Elektromobilität und Digitale Mobilität. 2014 nahm vhh.mobility den ersten E-Bus Hamburgs in Betrieb; seit 2020 beschafft das Unternehmen für Hamburg ausschließlich Elektrobusse. vhh.mobility ist bundesweite Vorreiterin bei digital bedarfsgesteuerten On-Demand-Verkehren und hat mit hvv hop 2018 Deutschlands ersten On-Demand-Verkehr im ÖPNV erfolgreich in Betrieb genommen.

www.vhh-mobility.de

Pressefotos der Zitatgeber und aktuelles Bildmaterial von der Veranstaltung

Fotomaterial steht in unserer Downloadportal unter diesem Link bereit:

https://publicarea.admiralcloud.com/p/o2AoXvC5ivPYFnHpaNRDb2

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovation, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte und machte Europa damit noch wettbewerbsfähiger und sicherer.

Alle von der EIB-Gruppe finanzierten Projekte entsprechen dem Pariser Klimaabkommen – so wie in unserem Klimabank-Fahrplan zugesagt. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

Die Gruppe setzt sich für eine stärkere Integration der Märkte ein und mobilisiert mit ihrem Engagement zusätzliche Investitionen. 2024 stieß sie Rekordinvestitionen von mehr als 100 Milliarden Euro in Europas Energiesicherheit an und mobilisierte 110 Milliarden Euro an Wachstumskapital für Start-ups, Scale-ups und europäische Pioniere.

Rund die Hälfte der EIB-Finanzierungen innerhalb der EU fließt in Kohäsionsregionen, wo das Pro-Kopf-Einkommen unter dem EU-Durchschnitt liegt.

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