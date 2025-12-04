Belgique : 450 millions de la BEI à ORES pour moderniser le réseau électrique wallon

EIB

Ce financement accompagne un accroissement sans précédent des investissements dans les infrastructures de distribution pour accompagner le développement des énergies renouvelables et l’électrification croissante des usages en Wallonie.

Il s’agit du second prêt accordé par la Banque européenne d’investissement (BEI) à ORES, après un financement de €550 millions signé en 2018.

Pour la BEI, cette opération s’inscrit dans sa priorité stratégique de soutien à la transition énergétique, dans le cadre de son Plan d’action pour le climat.

Accélérer la transition énergétique en Belgique et en Wallonie

Les émissions de gaz à effet de serre diminuent en Belgique, mais le rythme reste insuffisant pour atteindre l’objectif de neutralité climatique fixé à 2050. D’après une analyse du service « Changements climatiques » du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement publiée début novembre, le pays doit accélérer son processus de décarbonation à un rythme au moins deux fois supérieur à celui observé actuellement.

Malgré ce constat, des signaux positifs apparaissent dans plusieurs secteurs, notamment dans l’énergie. Ces dernières années, particuliers et entreprises ont intensifié le remplacement des combustibles fossiles les plus polluants par des solutions bas-carbone, principalement électriques.

Les réseaux électriques doivent ainsi absorber un volume croissant d’énergies renouvelables tout en soutenant l’électrification des usages domestiques — mobilité et chauffage — ainsi que des processus industriels, auxquels s’ajoute également le développement du stockage et des parcs de batteries. Cette évolution les place plus que jamais au cœur de la transition énergétique et de la réussite des objectifs climatiques.

Un partenariat stratégique renouvelé et des interventions concrètes

Acteur majeur du financement de la transition énergétique en Europe, la BEI accompagne les États membres et les Régions dans leurs projets de décarbonation. Elle accorde aujourd’hui un prêt de 450 millions d’euros à ORES, pour financer son programme d’investissements 2025-2027, en forte accélération.

Ce financement sera consacré aux investissements dans le réseau de distribution d’électricité d’ORES, notamment pour la construction de nouvelles sous-stations, le renouvellement des lignes aériennes, le renforcement des câbles souterrains, le déploiement de compteurs intelligents et l’automatisation des réseaux afin de faciliter la connexion de la production d’énergie renouvelable et le développement de l’électromobilité. Ces interventions auront lieu dans les provinces du Hainaut, de Namur, du Brabant wallon, du Luxembourg (BE) et de Liège.

Bénéficiant de conditions de financement particulièrement favorables, grâce à la notation AAA de l’institution européenne, les fonds seront mobilisés sur deux ans et remboursés, à taux fixe ou variable, sur une durée maximale de vingt ans.

Ce financement s’ajoute à un premier prêt de 550 millions d’euros octroyé en 2018, portant à un milliard d’euros le total des fonds mis à disposition par la BEI pour moderniser l’infrastructure de distribution d’énergie en Wallonie.

Le partenariat entre les deux organisations repose sur une relation solide bâtie dans la durée : la BEI avait salué la rigueur du suivi des investissements, la transparence des échanges et la gestion exemplaire du premier financement.

Fernand Grifnée, Président du Comité de direction d’ORES, a salué le renouvellement de ce partenariat : « L’ensemble du Conseil d’administration et de l’équipe de direction considère ce second prêt accordé par la BEI comme une nouvelle marque de confiance de l’Union européenne. Il confirme la pertinence de la stratégie que nous avons élaborée avec nos parties prenantes, témoigne de la solidité financière de notre entreprise et souligne la qualité de notre gouvernance. Dans un contexte où le réseau de distribution d’électricité nécessite des investissements sans commune mesure avec ceux du passé, l’ensemble du Conseil d’administration et de l’équipe de direction considère que ce soutien revêt une importance majeure pour répondre aux besoins actuels et futurs des acteurs économiques et des particuliers. Investir dans le réseau aujourd’hui, c’est poser les bases d’une croissance durable pour demain, au bénéfice de la Wallonie, de ses communes et de ses citoyens. »

Robert de Groot, Vice-Président de la BEI, a quant à lui déclaré : « La sécurité d'approvisionnement et l'accès à une énergie abordable sont des besoins fondamentaux pour les citoyens et les entreprises. Dans le cadre de la transition écologique, la modernisation des infrastructures d'ORES est essentielle pour continuer à garantir ces conditions. Les investissements nécessaires sont considérables. Ce financement de la BEI permettra de réaliser ces investissements, assurant ainsi aux citoyens et aux entreprises un approvisionnement continu en électricité sûre et abordable.»

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme elle s’y est engagée dans sa Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

ORES : Gérer au quotidien l’alimentation en électricité, en gaz naturel et en éclairage public de quelque 1,5 millions de clients – particuliers, professionnels, entreprises ou encore autorités publiques - voilà ce qui fait la fierté de nos 2.900 collaborateurs. Les réseaux de distribution gérés par nos équipes pour les communes associées à notre entreprise - 75% des communes wallonnes - couvrent au total plus de 53.000 km en électricité et plus de 10.000 km en gaz naturel.