France : La Banque Postale et la BEI s’associent pour accélérer la rénovation énergétique du logement social et des bâtiments publics

À l’occasion du salon H’expo à Paris, La Banque Postale et la Banque européenne d’investissement (BEI) annoncent la signature d’une première tranche de 100 millions d’euros, sur une enveloppe de financement d’un montant total de 300 millions d’euros, dédiée au financement de la rénovation énergétique des logements sociaux et des bâtiments du secteur public et de l’économie sociale. Ce partenariat vise à soutenir la transition énergétique et à répondre aux enjeux climatiques et sociaux majeurs du secteur.

La Banque Postale et la BEI renforcent leur coopération avec l’ambition d’accélérer la transition énergétique en France, en luttant activement contre les passoires thermiques et en réduisant la facture énergétique des bâtiments.

L’enveloppe de financement de 300 millions d’euros permettra, sur les quatre prochaines années, d’accompagner les bailleurs sociaux, les entreprises publiques locales, les associations et les acteurs de la santé dans la réhabilitation énergétique de leur parc immobilier, avec des prêts à des taux bonifiés. Les projets éligibles au dispositif concernent la rénovation de logements sociaux et de bâtiments publics, pour des montants allant jusqu’à 40 millions d’euros et sur des durées pouvant atteindre 25 ans.

Répondre aux défis réglementaires et sociaux

La rénovation des passoires thermiques dans le parc HLM est l’un des enjeux majeurs de la loi climat et résilience : près de 1,8 million[1] de logements sociaux classés G, F et E doivent être rénovés d’ici à 2034, faute de quoi ils seront interdits à la location. Par ailleurs, la réglementation environnementale RE2020 s’appliquera progressivement à partir de 2026 aux bâtiments publics neufs et rénovés, notamment aux médiathèques, bibliothèques, universités, crèches, hôpitaux et équipements sportifs.

Face à ces exigences majeures fixées par l’État et l’Union européenne et, fidèle à son engagement en faveur de la transition juste, La Banque Postale se mobilise pleinement pour soutenir ses clients dans leur projet de transition énergétique. Elle est aujourd’hui le partenaire de 8 bailleurs sociaux sur 10 et le leader du financement du secteur public et de l’économie sociale en France.

La politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie aborde quatre thèmes cruciaux pour la transition écologique : l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l’innovation, et les infrastructures énergétiques. En 2024, la BEI a financé des projets liés à l’efficacité énergétique à hauteur de 7,5 milliards d’euros, sur plus de 28 milliards d’euros alloués au domaine de l’énergie.

Un partenariat de long terme au service des territoires

Cet accord s’inscrit dans la continuité d’une coopération engagée depuis 2015 entre La Banque Postale et la Banque européenne d’investissements, qui ont déjà mobilisé plus de 1 milliard d’euros pour soutenir de grands projets territoriaux en faveur de la transition énergétique, des infrastructures, des énergies renouvelables et de la mobilité durable.

Stéphane Dedeyan, président du directoire de La Banque Postale : « Ce nouvel accord avec la Banque européenne d’investissement marque une étape décisive dans notre engagement pour une transition énergétique juste et inclusive. En soutenant la rénovation des logements sociaux et des bâtiments publics les plus énergivores, La Banque Postale agit concrètement pour améliorer le quotidien de millions de Français, réduire l’empreinte carbone de nos territoires et renforcer la cohésion sociale. Nous sommes fiers d’accompagner nos clients, bailleurs sociaux et secteur public local, dans cette transformation essentielle au service d’une société plus durable. » (citation en cours de validation)

Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « La modernisation des infrastructures sociales, dont le logement, les écoles et les hôpitaux, fait partie des grandes priorités du Groupe BEI. Il est important de construire, mais aussi de rénover l’existant, pour favoriser la transition écologique. Entre 2020 et 2024, la BEI a contribué, entre autres, à la rénovation de 400 000 logements en Europe grâce à des améliorations écoénergétiques. Ce nouvel accord avec La Banque Postale nous permet de soutenir une fois de plus le programme de rénovation des logements et des bâtiments publics en France. »

[1] Selon l’Union sociale de l’habitat