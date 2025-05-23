L’ONEE lève 300 millions d’euros auprès de la BEI, la KFW et l’UE pour financer le renforcement de son réseau électrique

EIB

€300 millions de nouveaux financements mobilisés par l’ONEE auprès de la BEI et la KfW pour soutenir l’énergie verte au Maroc

Signature d’un accord de délégation réciproque entre la BEI (chef de file) et la KfW pour consolider la coopération en faveur de l’ONEE

Une délégation de haut niveau de la BEI, la KFW et l'UE s’est rendue sur le site du parc éolien de Jbel Lahdid cofinancé par les trois institutions

Au lendemain d’une visite de haut niveau conduite par M. Ioannis Tsakiris, vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), et Mme Christiane Laibach, membre du Directoire du Groupe KfW et M. Daniele Dotto, Chef de la délégation-Adjoint de l'Union Européenne sur le site du parc éolien de Jbel Lahdid de 270 MW, réalisé par l’ONEE, dans la province d’Essaouira, la BEI, la KfW et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) annoncent un nouveau financement de 300 millions d’euros. Celui-ci vise à améliorer l’intégration des énergies renouvelables à travers le renforcement du réseau électrique du Maroc, dans le cadre de leur coopération stratégique pour soutenir la transition énergétique du Royaume.

Le nouveau financement, structuré et conduit par la BEI (170 millions d’euros) aux côtés de la KfW au nom du gouvernement allemand (130 millions d’euros), soutiendra une série d’investissements, à réaliser par l’ONEE, destinés à moderniser et étendre le réseau national de transport d’électricité sur 731 km, permettant l’augmentation de la capacité d’évacuation du réseau de transport de 1 850 Mega Volt Amper. L’objectif est de faciliter l’intégration de nouvelles capacités renouvelables dans le système électrique et d’accompagner l’ONEE dans son rôle de gestionnaire du réseau, en appui aux objectifs énergétiques et climatiques du Maroc.

Ces investissements contribueront à améliorer la sécurité d’approvisionnement, à réduire les émissions de gaz à effet de serre (390.000 t CO2e/an à l’horizon 2030) et à stimuler la croissance dans plusieurs régions du pays. Ils renforceront également la résilience du réseau national face à l’augmentation de la demande et aux aléas climatiques.

Ce nouveau financement s’inscrit dans une dynamique ambitieuse portée par l’ONEE, acteur majeur de la transition énergétique du Royaume. L’Office a engagé un plan d’équipement de 220 milliards de dirhams à l’horizon 2030, dont 177 milliards destinés au secteur électrique, visant à porter la capacité installée en énergies renouvelables à 56 % d’ici fin 2027. Parmi les projets structurants figurent le développement de 12,5 GW de capacités renouvelables additionnelles, le renforcement du réseau de transport sur plus de 700 km, et la mise en œuvre d’une autoroute électrique de 3000 MW d’une longueur de 1 400 km entre le Sud et le Centre du Royaume. Ces investissements renforcent la sécurité énergétique du pays, soutiennent la décarbonation de l’économie et positionnent le Maroc comme un modèle régional en matière d’énergie durable.

Mis en service en octobre 2024, le parc éolien de Jbel Lahdid est le quatrième projet du Programme intégré de l’énergie éolienne de 1 000 MW. Il a été cofinancé par des prêts de 200 millions d’euros chacun de la BEI et de la KfW au nom du gouvernement allemand, ainsi qu’une subvention de 15 millions d’euros de l’Union européenne (UE). Doté d’une capacité de 270 MW, le parc devrait produire environ 952 GWh d’électricité renouvelable par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 1,2 million d’habitants. Il illustre l’impact concret de la coopération européenne dans la mise en œuvre des engagements climatiques du Royaume.

Cette initiative illustre la capacité de l’Equipe Europe à mobiliser des ressources financières et techniques cohérentes avec les priorités de ses partenaires, en parfaite adéquation avec le Partenariat vert Maroc-UE, le Pacte vert pour l’Europe et les ambitions marocaines de transition énergétique. Par ailleurs, le prêt de la BEI bénéficie d’un appui de l’UE, qui à travers son dispositif de garantie, améliore ainsi les conditions de financement et renforce l’impact de l’opération.

En parallèle, la BEI et la KfW ont conclu un accord de coopération renforcée dans le cadre de l’initiative de délégation réciproque (Mutual Reliance Initiative – MRI), qui confie à la BEI le rôle de chef de file pour l’instruction et le suivi du projet. Ce mécanisme permet de simplifier les procédures pour les autorités marocaines et d’assurer une mise en œuvre plus rapide, coordonnée et efficace des opérations cofinancées.

Ce rôle s’inscrit dans une relation de confiance construite sur la durée entre la BEI et l’ONEE, avec 23 projets déjà financés conjointement. Il reflète une volonté partagée de renforcer l’impact des investissements en faveur d’un système énergétique plus durable, résilient et inclusif.

Ioannis Tsakiris, Vice-Président de la BEI, a déclaré : « Le parc de Jbel Lahdid illustre la solidité du partenariat entre le Maroc et les institutions européennes en matière de transition énergétique. Avec ce nouvel appui de 170 millions d’euros, nous soutenons l’extension du réseau électrique national, un levier essentiel pour renforcer le lien entre production d’énergie verte et infrastructures de transport d’électricité, au service d’une transition énergétique durable et du développement du pays. » Et d’ajouter : « En assumant le rôle de chef de file dans le cadre de l’initiative de délégation réciproque, la BEI s’appuie sur trois décennies de coopération avec l’ONEE pour offrir un cadre de partenariat plus efficace et mieux coordonné. C’est un exemple concret de l’approche Team Europe au service de nos clients. »

Mme Patricia Llombart Cussac, Ambassadrice de l’UE, a déclaré : « Ce programme est une nouvelle démonstration des réalisations concrètes de notre Partenariat Vert Maroc-UE et de l’engagement continue de l’équipe Europe dans le financement de ces infrastructures clés pour la transition énergétique marocaine. »

M. Robert Dölger, Ambassadeur de l’Allemagne, a déclaré : « L’Allemagne et le Maroc ont construit un partenariat solide et de confiance dans le secteur de l’énergie, qui constitue un modèle de coopération internationale en matière de climat et de développement durable. Avec l’accord de cofinancement signé aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape majeure vers la réalisation de nos objectifs climatiques ambitieux. » Et d’ajouter : « Ensemble, nous transformons une vision politique partagée en actions concrètes – à travers des investissements communs dans l’énergie solaire, l’éolien et le développement des réseaux électriques. Grâce à cet accord, l’Allemagne contribue désormais à hauteur de plus de 3 milliards d’euros à la transition énergétique et à la résilience climatique au Maroc. Ce partenariat renforce notre responsabilité globale et ouvre la voie vers un avenir plus vert et plus résilient. »

Mme Christiane Laibach, membre du Directoire du groupe KfW : « Le « Programme d'intégration des énergies renouvelables » de 130 millions d'euros est une étape importante dans notre engagement continu en faveur de la transition énergétique au Maroc. Il soutient la création d'un réseau électrique numérique et robuste pour un avenir dans lequel la majorité de l'électricité proviendra de sources renouvelables. Des partenariats fiables à long terme, comme celui conclu avec le Maroc et l'ONEE, sont essentiels pour réaliser la transition vers une économie verte. KfW soutient la contribution du Maroc à la protection internationale du climat et ouvre des opportunités pour l'industrie allemande et européenne. »

M. Tarik Hamane, Directeur Général de l’ONEE, a déclaré : « Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le Royaume du Maroc poursuit résolument sa transition énergétique vers un modèle durable et inclusif. Le nouveau financement de 300 millions d’euros, mobilisé par la Banque européenne d’investissement, la KfW et l’Union européenne, témoigne de la solidité de nos partenariats stratégiques et de la confiance accordée à l’ONEE. Ce soutien contribuera aux efforts consentis afin d’accélérer la modernisation et le renforcement de notre réseau électrique national, facilitant ainsi l’intégration de nouvelles capacités d’énergies renouvelables. Avec une capacité installée de 12 GW, dont plus de 45 % issue des énergies renouvelables, et un réseau de transport de plus de 30 000 km, l’ONEE s’engage pleinement à atteindre les objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. Ces avancées renforcent la position du Maroc en tant que carrefour énergétique incontournable entre l’Afrique et l’Europe et leader régional et continental en matière de transition énergétique, contribuant activement à la sécurité énergétique, à la décarbonation de l’économie et au développement durable du Royaume. »

En octobre 2022, l’Union européenne et le Maroc ont conclu un partenariat historique visant à favoriser la transition vers des modes de production et de consommation plus durables. Ce « Partenariat Vert » constitue un renforcement du partenariat existant entre le Maroc et l’Union européenne, mettant davantage l’accent sur les politiques publiques liées à la durabilité et en soutien aux réformes entreprises par le Maroc notamment dans le domaine des énergies renouvelables et nouvelles.

En marge de la COP 28, tenue en décembre 2023 aux Emirats Arabes Unis, l’Union européenne et le Maroc avaient lancé le programme « Energie verte » pour renforcer l’action climatique et la transition énergétique du Maroc. Ce programme soutient notamment l’accélération de la décarbonation du système énergétique en appuyant les réformes destinées à ouvrir le marché de l’électricité, à faciliter l’autoproduction et à renforcer le rapprochement avec le marché européen.

Informations générales

L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable

Opérateur public historique en charge des services vitaux de l’électricité et de l’eau potable au Maroc, l’ONEE joue un rôle central dans la mise en œuvre des politiques nationales de transition énergétique et de sécurité hydrique.

En matière d’électricité, l’ONEE dispose d’une capacité installée de 12 017 MW, dont 45,4 % issue d’énergies renouvelables, et développe 12,5 GW de capacités additionnelles à l’horizon 2030. Son réseau de transport s’étend sur plus de 30 000 km de lignes haute et très haute tension. L’Office prévoit, d’ici 2027, de porter la part des énergies renouvelables à 56 % de la capacité installée.

Dans le secteur de l’eau potable, et grâce à des investissements massifs, l’ONEE a une capacité de production de près de 7,5 millions de m3 par jour à travers notamment 113 stations de traitement dont 13 stations de dessalement et de plusieurs systèmes de transport cumulant près de 14 600 km de canalisations. Cette capacité sera renforcée pendant la période 2025-2030 par la mise en service de 2,7 millions de m3 par jour supplémentaires dont 80% par dessalement de l’eau de mer.

Grâce à ces investissements, l’accès à l’eau potable atteint 98,8 % en milieu rural et 100 % en milieu urbain, tandis que l’électrification rurale est généralisée à 99,9 %. L’ONEE contribue ainsi à la décarbonation de l’économie et au positionnement du Maroc comme hub énergétique régional entre l’Afrique et l’Europe et leader régional et continental en matière de transition énergétique et de résilience aux changements climatiques et à la réponse au stress hydrique.

La Banque européenne d’investissement (BEI)

La BEI et le Royaume du Maroc sont des partenaires privilégiés depuis plus de 40 ans. La BEI finance le développement et la mise en œuvre de projets clés dans des secteurs essentiels de l’économie marocaine tels que le soutien aux entreprises, l’agriculture, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé, le transport ou encore les énergies renouvelables.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. BEI Monde, la branche spécialisée de la BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. BEI Monde est un partenaire essentiel de la stratégie Global Gateway de l’UE et vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Global Gateway est la stratégie de l’Union européenne qui vise à réduire le déficit d’investissement à l’échelle mondiale, à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes d’éducation, de santé et de recherche. La stratégie Global Gateway incarne une approche Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, les États membres de l’UE et les institutions européennes de financement du développement. Elle vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements publics et privés sur la période 2021-2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.

La KfW au Maroc

La KfW est la banque promotionnelle de la République fédérale d’Allemagne. Fondée en 1948 comme établissement de droit public allemand, la KfW appartient à 80% à la République Fédérale d’Allemagne et à 20% aux états fédéraux («Länder»). En 2023, la KfW a mobilisé près de 112 milliards d’euros pour divers financements promotionnels au niveau mondial. Elle compte près de 8.400 employés et elle est présente sur environ 80 bureaux régionaux à travers le monde entier.

Partie intégrante du groupe KfW, la KfW Banque de Développement est chargée de mettre en œuvre la Coopération financière du Gouvernement fédéral allemand avec les pays en voie de développement partenaires de l’Allemagne. Sa mission est de lutter contre la pauvreté, maintenir la paix, protéger l'environnement et le climat et rendre la mondialisation équitable.

Le portefeuille de la KfW au Maroc (en cours d’exécution) s’élève actuellement à plus de 4 milliards d‘euros, soit 44 milliards de dirhams répartis entre les secteurs de l’énergie (développement et intégration des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert), la promotion économique du secteur privé ainsi que l’approvisionnement en eau, l’assainissement et l’irrigation.