Häufig gestellte Fragen (FAQ)

ENTHÄLT DAS ÖFFENTLICHE REGISTER ALLE DOKUMENTE DER EIB ZU UMWELT- UND SOZIALASPEKTEN?

Nein. Das öffentliche Register ist ein Kompromiss zwischen einer größeren Transparenz und administrativen Zwängen. Es enthält derzeit sowohl Dokumente zu durch die Bank finanzierten Vorhaben und somit zu ihrer Kerntätigkeit als auch wichtige Dokumente, Strategien und Leitlinien zu ihren Umweltzielen. Broschüren, Pressemitteilungen und andere indirekt umweltbezogene Dokumente sind bereits auf der EIB-Website zugänglich.

Weitere Informationen enthält der Leitfaden Guide to accessing environmental and social information/documents held by the EIB.